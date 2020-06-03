示威變亂局 特朗普擬出兵捱轟 民主黨議員批對付國民「獨裁不美國」

擬用19世紀法案調動軍隊

周一在警方出動催淚煙驅散白宮外的示威者之際，特朗普在白宮玫瑰園宣布可能不惜出動軍隊制止示威，敦促各州政府動用大批國民警衛隊以「控制街道」，倘若州或各城市的領袖拒絕「採取必要行動以捍衛居民的生命和財產」，他就會啟動一條1807年訂立的古老法律《暴亂法案》（Insurrection Act）——該法案容許總統調動美國軍隊鎮壓民間動盪，派出數以千計的士兵到場控制局面。特朗普聲言要動用一切可用的聯邦資源，不論民事還是軍方，以制止暴動搶掠和放火破壞，「我們正在終結蔓延全國的暴動和目無法紀」。

矢言盡用聯邦資源終結暴動

部分國防部官員早已對出動軍隊的選項深感憂慮，試圖說服總統暫時還不適合調查現役正規軍處理，除非是州長明確提出這需要。其一官員暗示，法律實際上禁止軍方在美國本土從事執法部門的角色，因此政府內部強烈傾向由地方執法部門控制局面。

民主黨人對特朗普說法群起反對。眾議院軍事委員會主席史密斯發表聲明，質疑動用軍隊去「支配」平民是「不美國的」（un-American），「我們生活於民主社會，而非獨裁統治」。其參議員黨友懷登更直斥特朗普的說法是「法西斯主義」。

部分由民主黨人主管的州份已表明不接受調動軍隊。伊利諾伊州長普里茲克（J.B. Pritzker）稱，不相信聯邦政府可派軍隊進入該州，指摘特朗普火上澆油，只求震懾示威出現的暴力。

共和黨人則為特朗普護航，甚至稱讚他展示力量。參議員布克萊本形容「安全媽媽」（security mom，指關心安全議題的女性，多是中產婦女）感謝特朗普站出來抵抗「破壞城市的暴徒、搶劫者和魔鬼」。眾議院少數派領袖麥卡錫則稱支持特朗普「恢復法律和秩序」，他強調弗洛伊德及其家人理應享有公義，但重申應和平示威。

軍方黑鷹疑出動驅散示威

截至周一早上，美國最少已有23個州和哥倫比亞特區（即首都區）調動國民警衛隊，但未知這是否足夠令特朗普「收貨」。特朗普周一並未接受記者提問，也沒說明如何決定各州回應是否足夠。其中首都區是美軍唯一毋須地方首長批准即可出動的司法管轄區，國防部已調派憲兵前往，《外交政策》引述消息指有約500人，以增援華府的1200名國民警衛隊成員。霍士電視台則引述消息，當局曾出動軍方黑鷹直升機在華盛頓的唐人街區域低空盤旋，試圖驅散示威者。

（綜合報道）