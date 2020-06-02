換風景照當桌布 Android手機即「死機」

Android Authority的編輯親身實驗，其Google Pixel 2在設定了桌布後馬上失常，看來只能嘗試重啟，但屏幕不斷在鎖屏畫面中開關，用戶無法進入解鎖畫面，最後只能夠用實體按鍵關機。有用戶發現即使能進入安全模式重啟手機也無濟於事，手機最後只能回復原廠狀態並失去機內所有資料。至於一部華為出產的Mate 20 Pro則沒有問題。根據用戶報告，三星、小米、Google、諾基亞和OnePlus的手機都傳出「災情」。

疑色彩設定「相撞」 不停上鎖解鎖

有報道則指用戶仍可以進入安全模式後將涉事相片刪除，以解決問題。

有專家相信是圖片的meta資訊與Android系統衝突，而只有使用Android 10作業系統的用戶才會中招。9to5Google網站稱，該圖片使用RGB色彩模型，不是Google傾向使用的sRGB，而Android 10無法將RGB轉換成其兼容的模式，因此每次要展示該圖片時就會出問題。

報道稱，類似問題在2018年已存在，當時Google的開發人員表示因為無法重現有關問題，於是沒深究下去。

（綜合報道）