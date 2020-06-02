包裹地標成名 84歲藝術家Christo逝世

與妻共同創作50多年

赫里斯托原名Christo Vladimirov Javacheff，1935年出生於保加利亞，跟妻子讓娜—克勞德（Jeanne-Claude）同年同月同日出生，不過她的出生地是摩洛哥。赫里斯托在保加利亞修讀藝術，1956年因不滿政治環境而出國，兩年後在巴黎遇上讓娜—克勞德。他們的首個大型創作是1961年在科隆港的《堆疊油桶與被包裹的碼頭》（Stacked Oil Barrels and Dockside Packages）。

夫婦倆50多年的創作涉及多處地標，甚至曾包裹海岸、島嶼。代表作包括把法國巴黎《新橋》（Pont Neuf）和德國柏林國會大樓包裹起來；2005年在紐約中央公園展出大量掛着橙布的橙色門框《門廊》（The Gates）等。這對藝術家夫婦很少提及其作品的深層含義，有評論認為他們的作品是用織物或其他材料纏繞人們熟悉的物體，探索「變形」的效果，使人重新認識和考量包裹之下的物體和空間，亦賦予被包裹物一種額外的雕塑性質。

凱旋門作品明年展出

讓娜—克勞德在2009年離世後，赫里斯托繼續工作並計劃下一個屬於兩人的創作：用銀藍色織物和紅色繩索包裹巴黎凱旋門。此構想早在1962年出現，作品原定今年秋天展出，但因為新冠疫情而押後至2021年9月。赫里斯托的Twitter公布其死訊的同時，稱作品會如期在明年9月18日至10月3日展示。

（華爾街日報/衛報）