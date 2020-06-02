韓媒：疫情制裁夾擊 朝鮮發國債集資

以債代錢採購原材料補給品

DailyNK 4月引述朝鮮境內消息人士說，金正恩政府在4月11日勞動黨中央政治局會議上簽署發行公債倡議。當局於4月15日把印製好的一批債券運往中央銀行，並下令各組織單位從4月20日起用那些公債代替現金，向廠商採購原材料、補給物資、製成品。

富商階層拒買或受罰

報道稱，最少四成公債會由央行直接賣予「沒有政府許可就無法營業」、朝鮮稱為「金主」的新興富裕商人階層。如果不買，他們會受法律懲罰或對營業構成不良影響。製造商和「金主」人士為被迫買公債卻無還款保證而感到不高興。消息人士說：「商人擔心發行公債會加劇製造商本來已經很困難的財務狀况，甚至可能損害國內消費和分銷。」

美國智庫外交政策研究所的專家西爾伯斯坦（Benjamin Silberstein）認為，朝鮮政府根本不能以合理投資和社會服務，贖回債券。

專家質疑贖回債券能力

朝鮮需要大量進口物資維持生存，卻在制裁下不能外銷產品，所以外匯嚴重匱乏。朝鮮因疫情發展而封關，連跟中俄的貿易也幾乎完全中斷，導致外匯更短缺。評級機構惠譽上星期分析表示，新型冠狀病毒危機加劇了朝鮮所面對依然嚴厲的經濟制裁影響，隨着財源顯著枯竭，將更艱難推展經濟活動。惠譽預計朝鮮今年國內生產總值將下跌6％，是23年前跌6.5%以來最大跌幅。惠譽原本估計朝鮮會有3.7％年增長，而朝鮮原定今年經濟增長目標為4.2％。

美國非牟利團體「朝鮮問題國家委員會」的項目經理沃茨（Daniel Wertz）認為，疫情促使金正恩政權得以加強中央對外貿和外匯的管制，使市場主導的企業營利，增加轉歸國家而非落入貪污的精英階層。《金融時報》則引述分析指出，朝鮮面臨1997年以來最嚴重經濟衰退而要收緊中央對經濟的控制，可能破壞剛萌芽的市場經濟和資本主義。

（金融時報/DailyNK/VOA）