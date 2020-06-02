歐澳紐多國疫下復課 未現大型爆發 憂兒童患者併發嚴重炎症 家長未放心

丹麥、奧地利、挪威、芬蘭、新加坡、澳洲和新西蘭等國家已復課，但未見學校或託兒中心爆發疫情。早在4月15日復課的丹麥，一直維持嚴謹的監察系統，並追蹤其源頭。丹麥疾控機構國家血清研究所（Statens Serum Institut）的克勞斯博士（Tyra Grove Krause）指出，復課對疫情發展沒有影響，「我們的理解是，從疫情蔓延來看，孩子可能並不那麼重要」。丹麥的學校採取多項防疫措施，包括保持室內空氣流通、實施距離和衛生規則。

法復課後70宗確診 多為成年人

德國部分州復課近一個月，儘管國內此後在屠場、難民營、教堂和餐廳都爆發疫情，但學校無感染個案。奧地利5月18日復課，學校和幼稚園也沒有增加感染個案。在一些國家，雖然學童和教職員間有零星感染，但沒有大型的群組感染。法國5月11日復課，其後在學校和幼兒園出現約70宗確診，多間學校需關閉，但感染者幾乎都是成年人。

歐盟新冠病毒研究工作小組協調員古森斯（Herman Goossens）表示，學校少有感染個案其中一個原因，可能是10歲以下兒童較少新冠病毒用以進入人體細胞的關鍵受體ACE2。他指出，上呼吸道部分細胞中的ACE2受體數目，在10歲起才開始增加。古森斯建議歐盟國家的政府，讓12歲以下兒童重返校園，他指出，全球數據顯示，這個年齡組別的兒童佔總感染率少於1%。

歐盟專家建議12歲以下准返校

不過疫情未完全止息下復課是否安全，仍令部分家長憂慮。因有證據顯示新冠病毒能導致兒童出現重症，醫生指出有兒童患者出現如「川崎症」的「小兒多系統發炎症候群」（MIS-C），雖然衛生專家稱出現這罕見致命的自體免疫症狀風險很低，不足以影響當局決定是否復課和重開營地，但家長卻對此症感憂慮。

育有兩名4歲和6歲子女的美國婦人邁爾（Lauren Meir）本打算今夏送孩子往夏令營，現在也猶豫。

華盛頓大學醫學院兒科傳染病講師亞諾夫斯基（Andrew Janowski）指出，當決定是否復課、重開營地及聚會場所時，地區因素也應考慮在內，尤其是過夜的營地，因若有來自不同地區的兒童參與，會增加感染風險。

（華爾街日報）

（抗疫新階段）