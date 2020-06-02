疫下多重打擊 亂局甚於1968

1968年反越戰與爭取黑人權利運動

1967年，新澤西州和密歇根州因為警察對黑人的滋擾觸發連串騷亂，雖然造成人命及財產損失，但促成了民權改革。1968年是美國大選年，國家深陷越戰泥沼，國內每天都有反戰示威，警民衝突無日無之。同年3月31日，民主黨總統詹森宣布不競逐連任，黑人民權領袖馬丁路德金4月被殺，打着改革旗號的民主黨總統參選人羅拔甘迺迪6月亦被刺殺。連串政治動盪令當年在芝加哥的民主黨全國大會演變成警方跟示威者的激烈衝突。與此同時，阿拉巴馬州信奉種族隔離的州長華萊士（George Wallace）以第三黨參戰，藉着白人對黑人民權運動的憤怒為號召。最終共和黨總統候選人尼克遜以承諾恢復秩序贏出大選。

澤利澤認為，目前情况較1968年更惡劣。首先，新冠疫情已損害美國，而且還未完結；現任總統特朗普不像詹森或尼克遜，幾乎完全不關心國家治理問題，也不聽專家而是聽從極右傳媒人物意見，既散播不實資訊，也不肯盡力讓聯邦政府協助各地恢復正常，現在更發出煽動仇恨的信息，「當城市燃燒之際，他的應對是火上澆油」。

特朗普賴以冒起的黨同伐異世界亦在各方面比1968年失靈。澤利澤指出，1968年的緊張是針對特定議題，例如越戰和民權，但現時黨派之爭卻幾乎深入每件大小不一的事件——就算戴口罩防疫也可以變成政治爭拗，令任何關鍵公共問題幾乎不可能解決。但更嚴重的是，美國經濟現時較1968年脆弱得多。1968年雖然因國家增加開支有通脹迹象，但失業率低，經濟仍然良好，但今天的失業率已達14.7%。再者，今次騷亂起因亦揭示美國經過50多年，種族問題未有大進步。

（CNN）