白人警上庭 黑人死者律師促控一級謀殺

律師稱兩人曾共事或相識 蓄意殺人

44歲的肖萬被控三級謀殺和二級誤殺。民權律師克倫普認為肖萬以膝壓着弗洛伊德長達近9分鐘，而弗洛佛德一直哀求，可見肖萬是蓄意殺人，屬一級謀殺。他又引述一間夜店的東主指弗洛伊德和肖萬曾經在這間夜店工作過，因此兩人可能認識。弗洛伊德曾擔任保安，肖萬則以休班警員身分在夜店工作近17年，但夜店的前東主不確定兩人是否認識。

民權人士肖恩‧金（Shaun King）周日在Instagram上載閉路電視片段，顯示弗洛伊德被肖萬用膝壓頸之前，疑似在警車後座被人毆打。明尼阿波利斯市警長阿拉東多周日被問到涉案另外3名警員會否被捕時，稱保持沉默即是同謀，他又向弗洛伊德的家人道歉。

反警暴示威蔓延多個城市，警方控制示威被指使用過度武力。亞特蘭大上周六晚民眾示威期間，有警員被拍攝到打破一輛汽車玻璃，要求一名女學生下車，又用電槍電擊另一名男生。市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms）就事件道歉，並稱涉事兩名警員周日已被革職，另外3警被調往文職。

「為美好世界」 紐約市長女兒示威被捕

紐約市布魯克林區上周六民眾示威時，有警車衝向人群，NBC新聞引述多名官員指沒有人受傷。市長白思豪上周六晚為警方辯護，指片段令人不快，但示威者包圍警車做法不當。CNN報道，白思豪的女兒基婭拉（Chiara de Blasio）上周六晚的示威中被捕。白思豪其後稱，他女兒是希望見到一個「更好及更和平的世界」。

（綜合報道）