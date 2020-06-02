警員抗拒改革 歧視濫暴積弊難除

工會成靠山 高層被批離地

佔明尼阿波利斯人口約19%的黑人向被視為當地警員針對目標。美國人權組織美國公民自由聯盟（ACLU）2015年曾發表報告，指出當地黑人因輕微罪行被警方截查的機會為白人的9倍。當地2015年11月曾發生警員射殺黑人青年而未被起訴事件，激起民憤示威數周。時任警察總長阿托（Janee Harteau）隨後推動改革，要求警員只能在無其他可行辦法時才使用武力，並要求目睹同袍不當做法的警員出手阻止等。惟有關措施效果有限。2017年，一名手無寸鐵的澳洲女子報警後，走近一輛巡邏警車而被車上警員槍殺，事後阿托受壓辭職，改革工作由接任的助理警察總長阿蘭當多（Medaria Arradondo）繼續。

阿蘭當多是當地首名黑人警察總長，上任後致力重建社區對警方的信任，包括公開警方使用武力的統計數據，要求警員要啟動隨身攝錄機，加強問責，並停止向持有低等級大麻者執法，減少針對低下階層少數族裔。不過許多執法專家與社區領袖均稱，當地警方最棘手的問題，在於涉不當行為的警員往往能免受懲處。該市警員操守審查處統計，自2012年起市民投訴警員的個案有2600宗，但只有12宗涉事警員受處分，其中8人僅遭書面警告，最嚴重的只是停職40小時。

內部調查「為避罰而設」

審查處成員比金（Dave Bicking）批評，審查工作大多閉門進行，過程冗長累贅，「整個制度就是為了避免懲罰而設」。阿托亦直言，對同袍不當行為沉默的警員工會是改革警隊文化的最大障礙。不過協助訓練執法人員的退休資深警員達爾奎斯特（Scott Dahlquist）則認為，警方領導層和警員之間明顯脫節，許多警員批評高層與公眾不了解執法現場的危險性，警員因而視工會為保住飯碗與免受「不公」懲處的唯一依靠，坦言不論誰出任警察總長情况亦難改變。

（華爾街日報）