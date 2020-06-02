美國在燃燒 地方官轟領導真空 白宮歸咎有人煽動 亞特蘭大市長促勿再火上加油

因明尼蘇達州黑人男子弗洛伊德上周一遭白人警員膝跪壓頸後斃命，美國各地民眾持續上街抗議，部分更演變成縱火及破壞，形勢愈趨嚴峻。周日晚，白宮附近再爆發警民衝突。示威者在距白宮一、兩個街區之間縱火、破壞公物，警方施放催淚催淚氣體、胡椒噴霧、閃光彈驅逐示威者。此前一夜，示威者也曾在該帶蓄意破壞和縱火，列根總統基金會暨研究所、兩間銀行和一批商店被損毁等。類似情景見諸美國各大城鎮。

《紐約時報》及CNN報道，特朗普上周五（5月29日）晚一度由特工掩護避走入全稱「總統緊急行動中心」（PEOC）的白宮地堡躲了不到一小時。CNN引述消息稱，特朗普夫人梅拉尼婭及兒子巴倫也疏散至地堡。

特朗普地堡「避難」 「總統教堂」着火

上周五白天數千人在白宮附近和平示威。入夜後，數百人仍聚集於白宮北面的賓夕法尼亞大道。防暴警察持塑膠盾牌列隊出現，氣氛變緊張。抗議者咒罵特朗普，偶然扔擲磚塊、瓶子，放煙花或燒東西等。街上一處火頭引致「總統教堂」聖約翰教堂地下室起火，一度有蔓延迹象。特工和公園警察試圖封鎖白宮，示威者衝向白宮，還曾突破鄰近財政部外路障。警察施放胡椒噴霧。華盛頓特區市長鮑澤下令從周日晚上11時至翌晨6時宵禁，她昨宣布周一繼續宵禁。

《紐約時報》報道上周五晚白宮內氣氛緊張，特朗普及其團隊似乎對外面的示威手足無措。官員不認為當時危險，可是特朗普及其家人被示威弄得「慌亂」。白宮也關掉了外圍一些照明。

特朗普當日白天譴責民主黨人不夠強硬，又把示威亂局歸咎極左分子，視示威者為國內恐怖分子。到他躲進地堡，不顧助手勸止，依然在Twitter發帖。上周六凌晨還發文稱要是示威者逼近白宮，將用「惡犬」和「兇狠武器」對付。有顧問私下抱怨特朗普的帖文「火上加油」。CNN引述消息稱，白宮周六晚更發電郵提醒白宮職員周一上下班時要收好職員證。

總統顧問對處理示威陷嚴重分歧

《紐時》報道，白宮幕僚反複向特朗普解釋這波示威並不是針對他，而是關乎種族的更廣泛的議題。Axios引述消息人士報道，特朗普的主要盟友和顧問也就該怎樣應付這股示威潮，意見分歧。一些顧問勸說他發表全國電視講話呼籲保持冷靜為事件降溫，勿再發出強烈措詞帖文，不然可能失去鄉郊女性選民等。另一些顧問則主張他應強烈譴責騷亂和搶掠，其堅持法治的立場有助他當選。

特朗普的競選對手拜登周日就親赴達拉華州一場反種族主義的示威現場，單膝跪着跟一名黑人對話。他在Twitter寫道：「我國處於痛苦中，但我們絕不能讓這種痛苦摧毁我們。」

連日騷亂令各地疲於奔命，亦有專家擔心示威會令新冠疫情擴散。上周五曾呼籲示威者勿破壞的亞特蘭大市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms）周一敦促特朗普「閉嘴」，勿再為示威火上加油，應該給地方多點支援：「他不在幫忙。領袖應該領導但他不領導，他只導致我們的城市更多混亂。請他給予我們要求的支援。」

（紐約時報/今日美國報/CNN）