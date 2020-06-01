載人「龍飛船」 成功對接太空站

SpaceX創歷史 威脅俄地位

「獵鷹9」號火箭美東時間上周六下午3時22分在佛州甘迺迪太空中心發射升空，並在美東時間周日上午早上10時16分成功與太空站對接。「龍飛船」上的太空人赫爾利（Douglas Hurley）稱按傳統，他與拍檔本肯（Bob Behnken）會為飛船命名，而兩人選了共同坐過、已退役的太空穿梭機「奮進」（Endeavour）號為名。總統特朗普亦到佛州觀看發射，稱成功發射表明未來就在商業太空工業，又指到2024年要把太空人送上月球，並最終登陸火星。

這是9年來美國再次在本土送人上太空。2014年時任俄羅斯副總理羅戈津（ Dmitry Rogozin）曾嘲笑沒載人太空計劃的美國，「可用跳彈牀把人送上太空」。SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）在火箭發射後的記者會反諷：「跳彈牀正在運作。」他與在場的美國太空總署（NASA）署長布里登斯廷隨後大笑。俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）昨在Twitter上載載人太空計劃主管克里卡列夫（Sergei Krikalev）的短片，對美國的成就致意。

俄羅斯過去近10年來是唯一能把人送上太空的國家，美國透過俄羅斯把人送上太空，就要繳付巨額「旅費」；美國成功發射火箭，意味俄羅斯將損失可觀收入。Roscosmos發言人烏斯季緬科（Vladimir Ustimenko）稱他們已計劃今年試射兩支火箭，明年恢復探月計劃。他沒透露詳情，但Roscosmos現署長羅戈津較早時稱今年秋天會試射Angara重型運載火箭。

（法新社/中央社）