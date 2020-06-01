美押後G7峰會 擬邀俄討論應對中國

【明報專訊】美國總統特朗普上周六（5月30日）表示，將推遲原定6月底舉行的七大工業國集團（G7）峰會至9月，並考慮邀請澳洲、印度、韓國、俄羅斯與會，他聲稱G7是「非常過時的組合」。白宮稱，希望能討論中國議題。不過，特朗普打算邀請俄羅斯可能會打亂美國統一陣線向中國施壓的如意算盤。
稱G7「非常過時」 欲擴至G11
特朗普上周六出席SpaceX升空儀式後坐總統專機「空軍一號」離去，在機上對記者說：「我押後峰會，因為我不認為G7完整呈現全球當前形勢。」他稱，峰會可能9月登場，在聯合國大會前後舉行，也可能在11月美國總統大選之後。他強調G7已過時，認為G10或G11是不錯的集團。
白宮發言人法拉（Alyssa Farah）表示，擴大峰會是希望匯聚美國傳統盟友，討論如何應對中國。
G7峰會原定6月在美國大衛營舉行，但因新冠疫情取消，改為視像會議舉行。但特朗普最近表示想在白宮召開實體會議，白宮稱法國總統馬克龍亦同意。不過德國總理默克爾上周六表明，因疫情仍然嚴峻為由拒絕邀請。路透社稱，特朗普想藉峰會表達美國已在疫情後回復正常，因此延遲峰會對特朗普來說是挫敗。
G7成員包括英國、加拿大、法國、德國、意大利、日本和美國，後來邀請俄羅斯加入成G8。不過2014年，俄羅斯吞併克里米亞，被踢出G8。特朗普上任後多次呼籲邀請俄羅斯，但為其他領袖漠視。特朗普也屢跟G7領袖不和。2018年，他出席加拿大舉行的G7峰會，跟默克爾等人開會時火花四濺，有指他更向默克爾拋糖果，叫對方不要說從不給她東西。特朗普因不滿加拿大總理杜魯多在記者會上的發言，命令官員不簽署會後聯合公報。
專家：毁統一陣線 令習近平獲益
美國智庫布魯金斯研究所外交政策專家賴特（Thomas Wright）向《金融時報》稱，Ｇ7領袖相信不會同意正式擴大，但過去有單次邀請外國領袖與會的先例。特朗普希望利用G7建立聯盟向中國施壓，尤其是針對中國最近強立港區國安法一事。特朗普上周五已宣布一系列針對中國的措施。但賴特認為，特朗普單方面宣布措施已「隻手摧毁」其統一陣線對付中國的計劃，「現在他押後峰會，還想邀請跟中國在香港問題上一致的普京。這對美國外交來說是災難，也令習近平獲益」。