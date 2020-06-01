美押後G7峰會 擬邀俄討論應對中國

稱G7「非常過時」 欲擴至G11

特朗普上周六出席SpaceX升空儀式後坐總統專機「空軍一號」離去，在機上對記者說：「我押後峰會，因為我不認為G7完整呈現全球當前形勢。」他稱，峰會可能9月登場，在聯合國大會前後舉行，也可能在11月美國總統大選之後。他強調G7已過時，認為G10或G11是不錯的集團。

白宮發言人法拉（Alyssa Farah）表示，擴大峰會是希望匯聚美國傳統盟友，討論如何應對中國。

G7峰會原定6月在美國大衛營舉行，但因新冠疫情取消，改為視像會議舉行。但特朗普最近表示想在白宮召開實體會議，白宮稱法國總統馬克龍亦同意。不過德國總理默克爾上周六表明，因疫情仍然嚴峻為由拒絕邀請。路透社稱，特朗普想藉峰會表達美國已在疫情後回復正常，因此延遲峰會對特朗普來說是挫敗。

G7成員包括英國、加拿大、法國、德國、意大利、日本和美國，後來邀請俄羅斯加入成G8。不過2014年，俄羅斯吞併克里米亞，被踢出G8。特朗普上任後多次呼籲邀請俄羅斯，但為其他領袖漠視。特朗普也屢跟G7領袖不和。2018年，他出席加拿大舉行的G7峰會，跟默克爾等人開會時火花四濺，有指他更向默克爾拋糖果，叫對方不要說從不給她東西。特朗普因不滿加拿大總理杜魯多在記者會上的發言，命令官員不簽署會後聯合公報。

專家：毁統一陣線 令習近平獲益

美國智庫布魯金斯研究所外交政策專家賴特（Thomas Wright）向《金融時報》稱，Ｇ7領袖相信不會同意正式擴大，但過去有單次邀請外國領袖與會的先例。特朗普希望利用G7建立聯盟向中國施壓，尤其是針對中國最近強立港區國安法一事。特朗普上周五已宣布一系列針對中國的措施。但賴特認為，特朗普單方面宣布措施已「隻手摧毁」其統一陣線對付中國的計劃，「現在他押後峰會，還想邀請跟中國在香港問題上一致的普京。這對美國外交來說是災難，也令習近平獲益」。

（金融時報/路透社）