媒體成示威夾心 記者遭橡膠彈爆眼

多名記者接連在示威現場採訪期間遭警方阻撓甚至攻擊。上周五（29日）一名美國有線新聞網絡（CNN）黑人記者在明尼蘇達州明尼阿波利斯市直播示威期間，一度被警方鎖上手銬帶走。《洛杉磯時報》記者上周六在同市採訪時，亦與多名記者同遭明尼蘇達州巡警近距離發射催淚彈，有記者稱事發時已向警員表明身分，要求指示可在哪裏採訪，卻未獲回應，「他們只管向我們發射」。自由身攝影記者蒂拉多（Linda Tirado）亦在同市遭警方的橡膠子彈擊中，導致左眼失明。

記者亦遭受示威者威脅。美國有線新聞網絡（CNN）位於阿特蘭大的總部上周五遭高喊反傳媒口號的示威者破壞。地方電視台KDKA有攝影記者上周六在匹茲堡遭示威者拳打腳踢，攝影機亦受損。親特朗普的霍士新聞一名記者同日在白宮採訪期間，亦遭示威者追打，相信與其任職機構有關。

組織批評政客貶損降傳媒地位

傳媒業界對情况感憂慮。美國筆會行政總裁諾塞爾（Suzanne Nossel）指出，傳媒以往已常受政客批評貶損，但特朗普長期誹謗記者，胡亂指控記者為反對派，令記者的工作以及其在民主政體的重要角色失去外界尊重。保護記者委員會行政總監西蒙（Joel Simon）稱，不少美國人視記者為精英階層建制，不代表自己的利益與價值，而特朗普利用這觀點令更多美國人仇恨傳媒，令情况更惡劣。他直言，身為總統原應重申記者對民主的重要性，令各方針對記者的攻訐降溫，可惜特朗普卻忙於火上加油。

（衛報/CNN/華盛頓郵報）