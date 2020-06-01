餐廳被燒東主撐示威 司機拒載警

扯罩噴椒車撞人群 網傳警暴影片

很多網上流傳的手機拍攝片段顯示，警察對示威者、傳媒記者過度使用武力。例如在紐約，有警員被拍到扯下示威者的口罩再噴胡椒噴霧。上周六在布魯克林區，示威人群站在路障後，向路障前的兩輛警車擲水樽等物，但其中一輛警車卻不顧人命開車向前衝，社交媒體片段顯示不少人倒地，未知傷亡。

「讓我餐廳燃燒 公義需得彰顯」

哈夫沙（Hafsa Islam）的父親與家人在明尼阿波利斯經營餐廳，跟上周四晚被縱火的警署距離不遠。她上周五（5月29日）從新聞得悉餐廳亦受火勢波及，損毁嚴重，直言最初感到相當憤怒，因餐廳是他們一家的主要收入來源。不過她聽到父親跟友人通電話，表示「就讓我的餐廳燃燒吧，公義需要得到彰顯」。他亦稱建築物可以重建，但人不能死而復生。

弗洛伊德被膝壓頸當日，哈夫沙就在現場附近目擊過程，深感震驚：「我知道人們為何這樣做（騷亂）。他們曾嘗試和平示威，但沒有效果。」餐廳被縱火前曾開放作臨時急救設施，治療最少200人。東主伊斯蘭表明會繼續支持和平非暴力方式的社會運動，「然而我們的年輕一代感到憤怒，亦有理由憤怒」。

今次示威亦獲公共運輸業界支持。網上有片段流傳，顯示紐約市一名巴士司機上周五拒絕應警方要求駕駛巴士運送被捕的示威者，圍觀民眾歡呼。美國運輸業工會紐約市分會副主席稱已向紐約市公共運輸局（MTA）表明，該市巴士司機不會接載被捕人士或警員。

明尼阿波利斯的工會巴士司機上周四亦發起聯署，拒絕接載警員和把被捕示威者送到拘留所。另外，逾400名郵差、護士、教師和酒店員工亦在facebook群組聯署，承諾不會以其勞動力協助維持示威的治安。

（紐約時報/Vice）