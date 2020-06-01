反警暴蔓延 特朗普言論撥火 警察下跪祈禱 多國聲援示威

25城市宵禁 8州動員國民警衛隊

美國最少8州已動員國民警衛隊，25個城市實施宵禁。不過，美國各地抗議警察濫暴與種族歧視的示威未息，愈來愈多地方還演變成暴力或警民衝突事故。美聯社的統計指出，自5月28日至5月30日晚，警方已在17個城市拘捕近1400名示威者。

特朗普歸咎極左策動：準備出動惡犬

白宮附近上周六（5月30日）連續第二晚有示威。首都華盛頓上周六的示威原本和平進行，但後來有示威者打破店舖並包圍白宮。總統特朗普上周六在Twitter表示，特勤局準備「兇狠武器」和「惡犬」攻擊敢闖白宮的示威者，更似乎呼籲自己的支持者到白宮外集會。他譴責示威跟弗洛伊德無關，「掠奪者和無政府主義者」搞事，說不會讓「憤怒暴民」得逞。此前他又在Twitter表示，明尼蘇達州的「八成示威者來自該州之外」，是極左Antifa和激進左派製造騷亂。司法部長巴爾亦把示威歸咎「無政府主義和極左極端組織使用Antifa的手段，策劃、組織和推動」示威。特朗普昨稱將會把Antifa列為恐怖組織。

民主黨籍華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）反駁特朗普，斥他是「受驚的男人」，又表示跟和平示威者並肩，又斥威脅放狗勾起民權運動警察在黑人遊行時放狗攻擊。她上周六在記者會上說：「當總統試圖分化我們之際，我呼籲我城及我國顯示最大的克制。」

不少地方都現騷亂及警民衝突，也衍生不同陰謀論。民主黨籍的明尼蘇達州長沃爾茲稱該州八成搶掠、縱火者是外地人，在記者會上又暗示獲負責監察外國政府及恐怖組織活動的「國家安全局」（NSA）提供情報。他在上周五稱，認為有外國勢力和極端分子在示威背後推波助瀾，又指可能有販毒集團趁亂撈好處。但有匿名情報官員對《華郵》表示，不認為NSA會參與監察國內政治活動，亦對有外國人參與和組織示威存疑。聖保羅市長上周六稱，聽聞上周五晚該市被捕者皆來自州外。惟該州亨內平縣（Hennepin County）警方發言人指上周六清晨所捕57人，47人都在明尼蘇達有住家。

「外國勢力介入」陰謀論湧現

《福布斯》報道，明尼阿波利斯示威者發現疑似混入示威人群搗亂的「臥底警員」。一名被網民稱為「雨傘男」的白人男子，穿著連帽黑衫兼戴防毒面罩，手持一把黑色雨傘，上周三從示威民眾之間冒出，以槌子砸毁一家汽車零件公司的櫥窗。當示威者上前阻止及質問他是否警察，他顯得「窘迫」。當地警方否認有卧底。

《華爾街日報》引述國防官員報道，分別隸屬紐約州和北卡羅萊納州的兩個部隊約合數百名士兵，已奉命準備，在收到指令的4小時內出動往明尼蘇達州。另有州政府官員說，軍方準備調動多達1萬名士兵。亦不排除白宮自1992年洛彬磯騷亂之後再引用《暴亂法案》（Insurrection Act）在國內部署軍隊鎮壓。

（衛報/華盛頓郵報/路透社/法新社）