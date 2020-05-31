特朗普拜登回應成大選關鍵

兩人種族言論曾惹爭議

2016年大選中，「黑人的命也是命」示威成為當時的議題之一。特朗普當時雖然對被警察殺害的黑人表達同情，但同時堅持其深受白人藍領歡心的強人形象，對滋擾其造勢大會的示威者擺出強硬態度。他上任後亦對少數族群擺出強硬立場。由美式足球員卡佩尼克發起的跪國歌抗議種族不公的行動，便惹來特朗普非常不滿，甚至揚言要禁止。他在黑人選民的民望亦一直偏低。

拜登雖然是美國首名黑人總統奧巴馬的副手，但他的黑人票非十拿九穩。據最新民調，拜登在黑人票上大幅領先對手，近81%黑人表示支持拜登。但拜登不時在種族議題上失言，上周曾說黑人游離選民「不黑」，便惹不少人反感，尤其是40歲以下的年輕黑人。拜登1980年代及1990年代支持鐵腕政策打擊罪案，而該時期的政策正是令被捕黑人人數大增。《華盛頓郵報》分析認為，拜登若能對針對黑人的暴力表現深切關注，可望令黑人更傾向支持他。

迄今，特朗普及拜登都表示要為弗洛伊德求公道，兩人同樣讚揚明尼蘇達州警方對4名涉案警員的處理。但隨着事態急變，兩人會怎樣回應，可能將會成為這場選戰的關鍵。《華郵》指出，除了他們如何對事件及警員的反應，他們對示威者的態度也同樣關鍵。

（華盛頓郵報）