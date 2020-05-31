反警暴示威遍美國 涉事革職警控謀殺

弗洛伊德（George Floyd）上周一（25日）晚涉嫌使用偽鈔在商店買煙，警員到場後他被44歲白人警員肖萬（Derek Chauvin）用膝壓頸。明尼蘇達州刑事偵緝局（BCA）所撰寫的可能死因聲明之中提到，弗洛伊德「故意摔倒」，堅拒上警車。肖萬約於晚上8時19分膝壓其脖子，另一警員制服其腿。弗洛伊德求饒說不能呼吸，在地上前後挪動。5分鐘後弗洛伊德開始不動，1分鐘後另一警員探不出他的脈搏，但肖萬繼續膝壓弗洛伊德脖子直至8時27分。

初步驗屍稱非死於窒息扼殺

不過，報告引述初步驗屍報告稱，弗洛伊德並非死於窒息（asphyxiation）或扼殺（strangulation），同時表示死者患有冠心病、高血壓性心臟病等健康毛病，指出「弗洛伊德被警員制服，以及個人健康狀况、體內潛在藥物的綜合影響，似乎導致死亡」。受害者家屬代表律師克倫普上周五（29日）表示，「將請巴登（Michael Baden）醫生進行獨立驗屍。遺屬信不過明尼蘇達州警方」。巴登原為紐約市總驗屍官，是驗屍界名人，曾就美國前美式足球巨星辛普森（OJ Simpson）謀殺案作證，及為密蘇里州弗格森鎮被警員槍殺的黑人青年布朗（Michael Brown）、被控性販賣卻於去年8月在獄中自殺的富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）進行驗屍。

膝壓弗洛伊德的肖萬上周五被控三級謀殺和二級誤殺，最高可判處合共35年監禁，但死者家屬希望被告被控更重的一級謀殺罪。《紐約郵報》報道，肖萬的妻子凱莉因今次事件已申請離婚。抗議弗洛伊德遇害的示威並未因逮捕起訴肇事警員而消減，周五蔓延全國最少20座城市，包括華盛頓、波士頓、達拉斯、丹佛、休斯敦、拉斯維加斯和波特蘭等，不少人都以弗洛伊德死前所說的「我不能呼吸」作口號。明尼阿波利斯數以百計示威者無視宵禁令，上周五晚8時後繼續示威。同晚，白宮北面拉斐特廣場的抗議活動因特工與示威者對峙，駐白宮記者和職員一度被困。喬治亞州首府亞特蘭大的示威演變成騷亂，多處地點被縱火及搶掠，示威者襲擊焚燒警車等車輛，又砸破有線新聞網絡（CNN）總部大堂玻璃窗。州長應市長提請，昨晨宣布進入緊急狀態，並動用500名美國國民警衛軍控制局面。

特朗普下令士兵準備出動

明尼蘇達州國民警衛軍少將詹森（Jon Jensen）昨（30日）晨證實，總統特朗普已下令士兵準備出動到該州主要城市明尼阿波利斯。美聯社亦引述知情人士說，五角大樓上周五採取了罕見措施，命令陸軍準備調遣憲兵部隊到該城。

（紐約時報/路透社/法新社）