指受中國控制 美與世衛斷交 歐盟籲合作抗疫回頭是岸

在白宮記者會上，特朗普大肆批評中國完全控制世衛，並再度指控中方隱瞞疫情，「世界正因為中國政府的不當行為而受苦……無數生命被奪去，全球各地亦遭受嚴重經濟困難」。他表示：「由於他們（世衛）未能做到我們要求且急需的改革，（美國）今日將終止與世衛的關係，並會將有關資金轉移到其他地方，滿足全球迫切的公共衛生需求。」特朗普曾在5月18日致函世衛總幹事譚德塞，要求世衛30天內作出改革，否則美國將永久凍結撥款，甚至退出世衛。

世衛章程無退出機制

目前未知特朗普所指的終止關係是完全退出世衛，抑或停止合作項目和撥款。國際預防危機組織的聯合國事務主任高恩（Richard Gowan）指出，有別於美國去年退出聯合國教科文組織，世衛章程並不包含正式的成員國退出機制，美國只要停止撥款，理論上就失去投票權。美國1948年加入世衛時，國會曾通過決議，美國可於一年通知期下單方面退出世衛，這份決議亦獲世衛接納。有法律學者認為，這令總統有法理依據在未經國會表決下退出該組織，但須等待一年並付清欠款。

德國衛生部長認同需改革

世衛應對今次疫情屢惹爭議，例如在宣布疫情為「全球大流行」等反應上被批過慢，但特朗普過去數周多次炮轟世衛，亦被質疑是為了轉移應對國內疫情不力的視線。美國是世衛最大捐款者，每年捐款約4億美元（約31億港元），不少是提供予指定項目的自願捐款，如消滅俗稱「小兒麻痹症」的脊髓灰質炎和愛滋病毒等，相比下中國捐款約4000萬美元（約3.1億港元）。惟根據世衛網站顯示，美國同時是世衛最大的欠款者，拖欠超過2億美元會費。雖然英國及蓋茨基金會等曾表示會增加撥款，但有專家估計仍難完全填補美國的空缺，恐削弱世衛未來應對疫情的能力。

歐盟委員會主席馮德萊恩和相當於歐盟外長的外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）昨日發表聯合聲明，稱現時全球面對新冠病毒威脅之際，各國應當加強合作以找出共同應對方案，所有削弱國際成果的做法都應該避免，因此歐盟呼籲美國重新考慮有關決定。德國衛生部長施潘（Jens Spahn）昨日表示，特朗普的決定損害全球公共衛生，令人失望，但同時認為世衛需要改革，才能有所作為。

國會議員憂領導地位讓中國

美國參議院衛生委員會主席、共和黨參議員亞歷山大（Lamar Alexander）憂慮，美國退出世衛或「妨礙疫苗研發必須的臨牀試驗」。民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）亦表示，「退出（世衛）只會令美國和世界更不安全」，並將美國的全球領導地位拱手相讓給予中國。約翰霍普金斯大學健康安全中心傳染病學家阿達賈（Amesh Adalja）認為，今次決定實際上不太可能改變世衛運作，「從象徵或道德角度來看，在大流行期間採取這類行動是錯誤之舉，看來是轉移我們在美國沒做好的責任，並責怪世衛」。

（紐約時報/金融時報/路透社/彭博社）

（抗疫新階段）