旅業停擺反獲喘息 本地人盼成改革契機

世界旅遊組織（UNWTO）去年公布，全球國際旅客多達14億人次。旅客急增影響本地人的日常生活，美國哈佛大學、麻省理工等院校近年先後發表研究，批評Airbnb等短租公司令遊客佔據本地居民的房屋供應，導致不少社區的租金攀升。

荷蘭3月宣布半封鎖抗疫後，阿姆斯特丹的遊客幾乎絕迹。阿姆斯特丹大學都市歷史系副教授赫爾蘭（Tim Verlaan）向《華盛頓郵報》稱，封城讓許多居民想起這城市曾是讓人居住生活的地方，亦看清以往向遊客傾斜的做法，令服務本地人的商店所餘無幾。

「旅業擴張非不可擋 關鍵在政策」

阿姆斯特丹遊客去年達900萬人次，是當地82萬居民的11倍。赫爾蘭說，此前不少人認為旅遊業增長無法阻止，但疫情讓人看清關鍵在於當局政策，例如近年市政府已開始減少宣傳旅遊，禁止部分社區透過短租平台放租等，疫情很可能令這些改變加快實現。

致力推動文化保育及平衡本地居民利益的組織VVAB發言人伊平（Els Iping）稱，疫情是反思旅遊業模式的好機會，相信居民都不想回到過度旅遊的舊路。

（華盛頓郵報/大西洋雜誌）