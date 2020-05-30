環球熱話：疫下Airbnb難關空前 退訂紛爭難解 全職房東財困

Airbnb始於2008年全球金融海嘯之際，以將公寓內閒置空間放租的共享理念為賣點，標榜房租比傳統酒店相宜，同時讓旅客體驗本地居民生活，亦可助財困房東獲額外收入。這種嶄新短租概念迅速受年輕旅客追捧，許多擁有閒置物業者陸續加入，特意買樓放租者亦不在少數。目前全球透過Airbnb平台招租的客房超過700萬間，不過新冠疫情卻令公司面臨迄今最大危機。

部分地區首3月訂房量跌九成

因應多國實施旅遊限制防疫，同時旅客亦憂慮出行涉及的安全風險，Airbnb近月出現退訂潮。數據追蹤機構AirDNA估計，疫情重災區部分主要城市的訂房數字今年首3個月大跌逾四成甚至高達九成，單在美國，房東損失的收益估計達15億美元（約117億港元）。公司估值亦由2017年3月的310億美元（約2418億港元）跌至今年4月底的180億美元（約1404億港元），至本月公司辭退約1900名員工，佔整體約25%，今年的公開招股計劃前景未明。

公司估值減近半 裁員1/4

雖然Airbnb於3月中宣布，將向特定日期內預訂受疫情影響地區客房的客戶全數退款，惟不少未受惠的房東批評Airbnb支援不足，而公司提供的2.5億美元援助只夠應付25%退訂支出，同時以廣告等方式補償房東的做法，對依靠Airbnb為主要收入的房東而言亦難以應急。44歲的馬斯普（Navas Masip）今年初辭退大學教席繼續進修，特意購入鄰居的房子，期望依靠Airbnb每月約4000美元（約3.1萬港元）的房租作主要收入，疫情打亂其盤算：「我如今有兩筆按揭貸款要還，沒有任何收入。」

另一方面，Airbnb現有條款規定，租戶能否退訂，決定權主要在房東手中，惟不少租客批評疫情下房東仍維持苛刻退訂條件。有租戶不滿Airbnb置身事外，任由租戶與房東互鬥。

Airbnb總裁切斯基（Brian Chesky）接受美國全國公共廣播電台（NPR）訪問時，坦言疫情為旅業帶來「持久的風暴」，自己亦承受巨大壓力，不過他深信Airbnb的獨特客房仍較傳統酒店優勝，相信疫症過後旅業將蓬勃增長，有信心公司業務終會反彈。

租戶料更關注客房衛生 傾向住酒店

不過，Airbnb能否捱過旅業寒冬仍成疑問。有美國酒店業組織預期今年將成歷來最慘淡一年。加拿大皇家銀行資本市場分析師馬哈尼（Mark Mahaney）直言，短期住宿需求大跌八成的情况下，整個業界都不可能迴避損失，Airbnb亦難以倖免。同時由於疫情令客房衛生成關注重點，旅客短期內可能選擇入住衛生措施較完備的酒店，而非靠房東自律的Airbnb。

（彭博社/NPR/CNBC）