撐港反修例 屢批校方親華 澳洲大學生遭停學兩年

帕夫洛：校方未解釋 上訴到底

帕夫洛昨日在Twitter稱，校方沒解釋停學理由，表明會上訴至當地最高法院。他質疑校方是為了壓制其示威，並禠奪他去年10月當選的教務委員會學生代表一職。他去年在校園聲援香港反修例示威中，與親北京學生衝突，中國駐布里斯班總領事徐傑更捲入事件。

昆士蘭大學一直堅稱，紀律聆訊跟帕夫洛批評校方與中國關係無關。當地傳媒曾報道其紀律文件長達180多頁，包括指控他在社交媒體發表煽動性帖文、作出威脅、擾亂示威、在校園商店使用鋼筆卻沒有付款等。該校校監瓦爾格斯（Peter Varghese）關注懲罰太重，將召開教務委員會會議商討。

南澳警員擅撐港警遭查

另外，國際警察協會日前發表特刊，刊出多國警察支持香港警察的照片，其中一張顯示一名身穿南澳警察制服的警員，手持寫有「支持香港警察維護法律和治安——澳洲」的標語。南澳警務處長史蒂文斯（Grant Stevens）指該照片未經當局同意拍攝，已展開調查。

（法新社/ABC）