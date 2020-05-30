跪頸警曾接18宗投訴

手機成抗種族主義武器

肖萬遭投訴的內容不明，美國有線新聞網（CNN）引述明尼阿波利斯警局（MPD）內部事務的公開摘要，指僅兩項投訴受到紀律處分，其紀律處分一欄提到發出譴責信。涉事另一名警員陶滔（Tou Thao）亦有6項內部事務投訴的紀錄，其中一項仍在處理，另外5項並沒紀律處分。餘下兩名被革職警員過去沒受投訴。

民眾當日拍攝片段有助追究警員的責任。美國大學反種族主義研究中心主任肯迪（Ibram Kendi）反問：「如沒影片，涉事警員會否迅速被革職？」

黑人男子庫珀周一在紐約中央公園被白人女子恐嚇報警，稱「遭黑人威脅」，但庫珀拍片顯示自己只是要求她為狗繫狗帶；黑人男子阿爾伯特今年2月被兩名白人槍殺，事發經過亦因路人拍攝的片段曝光，令當局採取行動。民主黨前總統參選人賀錦麗（Kamala Harris）稱，類似事件已在黑人發生多個世代，手機只是讓它被人看得見。

（CNN/法新社）