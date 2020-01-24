CNN黑人記者直播期間被上手扣

【明報專訊】美國有線新聞網絡（CNN）的採訪隊周五（29日）早上在明尼阿波利斯直播騷亂期間被鎖上手扣拘捕。被捕的黑人記者希門尼斯（Omar Jimenez）即使表明身分仍被扣查，被捕1小時後獲釋。CNN指拘捕侵犯他們的憲法第一修正案權利，州長就事件道歉。
白人記者獲警以禮相待
希門尼斯已連續三晚在當地報道騷亂，事發時他正在現場報道，警方把他包圍，他表示願意跟警方合作。CNN公開的片段顯示他平靜跟配備警棍及防暴頭盔的警方對話：「你會否介意告訴我為何被捕？」片中並沒聽到警回答，他後來被鎖上手扣後被帶走，他已清楚展示他的名牌。CNN稱一名監製和一名攝影師同時被捕。
希門尼斯等人其後獲釋，他表示對於至少讓觀眾看到當地發生何事而感到安慰。CNN另一白人記者坎貝爾（Josh Campbell）亦曾在距離希門尼斯被捕位置不遠地方採訪，但沒遭拘捕。坎貝爾表示他受到的待遇完全不同，他坐着跟國民警衛軍、警員交談，對方有禮地要求他移動。
明尼蘇達州巡警在Twitter發聲明，表示為清理街道和恢復街上秩序拘捕4人，包括3名CNN人員；當3人獲確認身分後已獲釋。州長沃爾茲稱事件不可接受，CNN指沃爾茲已為事件道歉。
（CNN）
相關字詞﹕黑人 弗洛伊德（George Floyd） 美國有線新聞網（CNN） 明尼阿波利斯 明尼蘇達州 新聞自由 美國