CNN黑人記者直播期間被上手扣

白人記者獲警以禮相待

希門尼斯已連續三晚在當地報道騷亂，事發時他正在現場報道，警方把他包圍，他表示願意跟警方合作。CNN公開的片段顯示他平靜跟配備警棍及防暴頭盔的警方對話：「你會否介意告訴我為何被捕？」片中並沒聽到警回答，他後來被鎖上手扣後被帶走，他已清楚展示他的名牌。CNN稱一名監製和一名攝影師同時被捕。

希門尼斯等人其後獲釋，他表示對於至少讓觀眾看到當地發生何事而感到安慰。CNN另一白人記者坎貝爾（Josh Campbell）亦曾在距離希門尼斯被捕位置不遠地方採訪，但沒遭拘捕。坎貝爾表示他受到的待遇完全不同，他坐着跟國民警衛軍、警員交談，對方有禮地要求他移動。

明尼蘇達州巡警在Twitter發聲明，表示為清理街道和恢復街上秩序拘捕4人，包括3名CNN人員；當3人獲確認身分後已獲釋。州長沃爾茲稱事件不可接受，CNN指沃爾茲已為事件道歉。

（CNN）