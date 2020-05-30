特朗普暗示開槍 Twitter屏蔽帖文

稱涉「歌頌暴力」

特朗普周四簽署行政命令前，被問及會否考慮註銷Twitter帳號，他回應稱：「若我們的國家有公正的媒體，我會立即這樣做。」他稱行政命令旨在「捍衛言論自由，以免其面臨美國史上最嚴重的威脅之一」，又斥「一小部分社交媒體壟斷控制絕大部分美國公共及私人通訊」。

根據行政命令，商務部可要求聯邦通訊委員會（FCC）採取新規定，釐清科網公司在什麼情况下可能違反《通訊規範法》第230條的善意（good faith）原則，或令這些公司更易被控告。行政命令指示司法部與州檢察長商討有關反保守派的偏見，禁止聯邦機構在違例平台投放廣告，聯邦貿易委員會（FTC）則可就白宮收集的政治偏見投訴進行報告，並考慮對涉事公司提出訴訟。Twitter批評行政命令將標誌性的法律政治化，將「危及網絡言論的未來」。

行政命令被指對科企影響不大

《金融時報》評論認為，今次行政命令影響社交媒體實際運作的可能不大，因為目前沒有獨立研究能支持有關反保守派偏見的指控，而且亦要面對法律和政治困難。前共和黨籍FCC成員麥克道爾（Robert McDowell）質疑行政命令或違反憲法第一修正案，因為社交媒體公司屬私人機構，同樣應受政府保障其言論自由。

另外，FCC及FTC均為國會成立監管私營部門的機構，理應向國會報告，而非白宮或總統。有專家指按照美國法律，特朗普政府可提出建議或要求，但由機構自行決定是否配合，總統不能命令有關機構做任何事。

在爭議未息之際，Twitter昨日再向特朗普的帖文開刀。特朗普暗示開槍對付明尼蘇達州示威者的帖文涉「歌頌暴力」，違反公司規定，Twitter將帖文屏蔽，但基於公眾利益而沒有將它刪除，用戶閱讀簡短通知後可點擊觀看帖文，但不能讚好或回應。

（CNN/金融時報/紐約時報）