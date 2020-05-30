警暴犯眾怒 明尼蘇達頒緊急狀態 示威者燒警署 事發地市長含淚籲和平

市長：憤怒可理解且正確

明尼阿波利斯周四下午有數百人上街，到晚上大批人到該市的第三警局外示威，該警局是4名涉案、已被革職警員的工作地方，隨後該警局被人闖入縱火，警員撤離。數以百計示威者同晚亦到弗洛伊德死亡地點附近舉行守夜祈禱，附近有建築物的牆壁畫有他的肖像。該市部分地方及鄰近姊妹城市聖保羅，亦有商舖、建築物損毁及起火報告，穿上防暴裝備的警員多次與示威者衝突。聖保羅的警長阿克斯特爾（Todd Axtel）稱明白民眾的憤怒及所受到的傷害，但不可容忍人們藉機犯罪。州長沃爾茲應兩個城市的要求，派出數百名國民警衛軍和州警維持秩序，沃爾茲表示弗洛伊德之死應帶來公義和制度改變，而不是更多人的死亡和破壞。

明尼阿波利斯市長弗雷在記者會上呼籲民眾和平，稱憤怒和悲傷不僅是可理解，亦是正確：「這反映我們黑人社區生活的真相。」《紐約時報》指當地黑人的收入僅及白人三分一，他們高中畢業的比率很低，亦更容易失業，生活遠不及白人家庭。由於這些差異及多個世代以來政府的歧視政策，助燃了弗洛伊德死後的騷亂。

黑人民權領袖杰克遜（Jesse Jackson）和夏普頓（Al Sharpton）亦到訪明尼阿波利斯各自出席活動。杰克遜向一間教堂的信眾呼籲繼續示威直至涉案警員被控謀殺，夏普頓則指影片已是拘捕涉案警員的全部所需證據。2014年紐約黑人加納被警員以手鎖頸致死，他的母親卡爾陪同夏普頓到弗洛伊德死亡現場，以示支持。夏普頓並呼籲民眾周六在各地示威遊行，作為「我不能呼吸」運動一部分，運動名字取材自加納和弗洛伊德生前向警員說的最後一句話。

全國最少5大城市示威

總統特朗普周五凌晨表示，軍方可控制城市，批評「暴徒」侮辱對弗洛伊德的紀念，又指摘市長弗雷懦弱。他在Twitter說：「剛與州長沃爾茲通話，向他表示軍隊一直支持他。有任何困難我們會控制得住，但當有搶掠就會開槍。」弗雷周五反駁，稱拒絕為自己行為承擔責任、在危機中指摘他人才是軟弱。

除了明尼阿波利斯，全國最少5個大城市有示威。洛杉磯有數百人堵塞高速公路，多架警車被破壞，但沒有人被捕。洛杉磯市警察局透過Twitter說：「我們聽到你們的憤怒與痛苦。我們永遠支持言論自由。我們僅有的請求就是抗議活動以安全合法的方式舉行。」

（ABC/BBC/CBS/法新社/紐約時報）