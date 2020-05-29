紐國解封 九成人望續居家工作

奧塔戈大學（Otago University）周四（28日）發表報告，報告訪問了近2600名封城期間在家工作的新西蘭人，其中73%人認為在家工作時生產力相同甚至更高，89%人希望在封城過後，至少能有部分時間維持在家工作。雖然近四成受訪者以前從未在家工作，但整體有三分之二人認為這項措施「容易或頗容易」適應，82%人表示有合適資源在家工作。

七成人稱無改生產力

不少新西蘭人表示對封城令結束和恢復傳統工作模式感焦慮，理由包括通勤需時且費用高昂、與家人相處時間減少、開放式辦公室的環境嘈吵等。帶領研究的組織行為學及人力資源管理專家奧凱恩（Paula O’Kane）認為，封城過後是重新審視工作習慣和傳統期望的最佳時機。

她指不少參與者都特別提到筋疲力竭，因此僱主和政府未來要就在家工作的身心健康教育員工，讓他們學習如何分開工作與家庭。雖然企業因應疫情匆忙過渡至在家工作，不少員工家中的辦公設置並非最理想，育兒和家務亦做成干擾，但奧凱恩認為今次研究結果意外正面，促僱主和僱員就職場的未來展開討論，「讓我們重塑規範吧」。總理阿德恩上周亦在社交網站表示，疫情令大家了解在家工作的靈活性及生產力，鼓勵僱主考慮更彈性的工作安排。

（衛報）

（抗疫新階段）