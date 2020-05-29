疫情熱浪夾擊 蝗災襲印度 恐爆糧食危機

有蝗蟲群周一（25日）從巴基斯坦進入印度，在拉賈斯坦邦首府齋浦爾（Jaipur）肆虐。當地民眾形容蝗蟲群有如「張開的牀單」，有人放鞭炮和敲擊鋼板來驅趕蝗蟲。印度政府已提出向巴基斯坦及伊朗提供農藥，讓他們在邊境噴灑，當局周二起亦派出無人機和拖拉機滅蟲。

農業部轄下「蝗蟲預警組織」副主管古爾賈（K.L. Gurjar）表示，在拉賈斯坦邦及中央邦部分地區，約一平方公里內就有8至10個蝗蟲群出沒，蝗蟲亦已進入馬哈拉施特拉邦和北方邦等鄰近地區，若風速及風向有利，蝗蟲或會朝德里移動。

5萬公頃農地受破壞

根據聯合國糧食及農業組織，沙漠蝗蟲通常於6月至11月侵襲印度西部及古吉拉特邦部分地區，惟今年早於4月已偵測到蝗蟲出現，估計4000萬隻蝗蟲就可吃掉相當於3.5萬人分量的糧食。印度熱帶氣象研究所的科爾（Roxy Mathew Koll）認為，有關現象始於2019年底，印度洋西部的海水變暖，引致東非地區和阿拉伯半島大量降雨，為蝗蟲繁殖構成理想條件。

氣候變化降雨增加 利蝗蟲繁殖

蝗災破壞拉賈斯坦邦及中央邦的時令作物，將導致產量跌至正常水平以下，提升食品價格。印度原本因應疫情實施全國封城，已令不少工人無法維持生計，農業危機將進一步造成打擊。印度同時面臨熱浪，氣象部門指拉賈斯坦邦丘魯市周二達50℃，是當日全國最高溫的地方，首都新德里部分地區亦達47.6℃，打破近18年來5月最高溫紀錄，預料熱浪將在北部持續數天。

與此同時，印度的新冠疫情並未受控。印度有超過15萬宗確診，逾4000人死亡。

（德國之聲/紐約時報/法新社）

（抗疫新階段）