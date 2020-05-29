美停民用項目豁免 伊朗核協議瀕崩解

中俄歐不能參與項目

特朗普政府2018年退出伊朗核協議，並加強對伊朗制裁，但仍對留在伊朗境內履行核協議的外國企業給予豁免，主要是俄羅斯企業。蓬佩奧周三在聲明稱，伊朗「透過擴展敏感活動，繼續推行其核邊緣政策」，這些讓局勢惡化的行動令人不能接受，強調不延續豁免是合理之舉。

聲明指出，參與改造阿拉克（Arak）核反應堆、德黑蘭研究用核反應堆以及伊朗核廢料出口項目的企業，將不再獲得制裁豁免，這些企業將有60天的過渡期停止相關運作。改造阿拉克重水反應堆，可防止伊朗將鈈用於軍事用途。至於伊朗布什爾（Bushehr）核電站的國際項目將獲得90天的制裁豁免，確保運作安全，但蓬佩奧警告可隨時對該豁免作出修改。布什爾是伊朗唯一一座核電站，燃料一直由俄羅斯提供。

俄參議員：僅刺激伊朗發展核武

美國國務院官員指出，結束制裁豁免是華府對伊朗的進一步施壓。美國伊朗事務特別代表胡克（Brian Hook）周三表示，特朗普的「極限施壓」政策要迫使伊朗作出抉擇：要麼跟美國談判，否則要在美國制裁下面臨經濟崩潰。有觀察家指出，特朗普若連任，能迫使伊朗與美國談判新協議。

伊朗原子能組織指摘美國結束制裁豁免是徒勞的施壓策略，聲稱對伊朗純粹民用的核能項目沒有影響。俄羅斯參議員賈巴羅夫（Vladimir Dzhabarov）批評美國此舉只會激怒伊朗發展核武，並稱俄羅斯會與伊朗繼續合作。

（路透社/法新社）