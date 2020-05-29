標籤特朗普 朱克伯格批Twitter

逾六成共和黨稱科企偏向自由派

美國皮尤研究中心2018年調查顯示，64%共和黨人認為大型科企支持自由派多於保守派，相較下整體受訪者認為科技業界傾向自由派的約43%。特朗普去年7月於白宮召開「社交媒體峰會」討論科技業界的「偏見」，惹科技專家與民主黨議員質疑特朗普以白宮的名義，為其支持者在網上散播不實資訊的爭議行徑背書。新聞網站Axio指出，如今涉及社交媒體審查言論的爭議除了涉及平台是否公正一致地執行政策外，其行動引伸的政治取態亦成重要問題，儘管部分社交媒體以言論自由作理據，容許部分特朗普與支持者的陰謀論繼續在平台上發布，但Twitter標註特朗普不實言論事件仍被當作打壓保守言論的政治偏見例子。

不過保守派循法律途徑對付科企亦非易事。華盛頓聯邦上訴法院周三就保守派團體「自由監察」指控科網4巨企涉合謀打壓保守派政見一事，指商業機構並不受憲法第一修正案限制，其禁制發言等做法不屬違言論自由，故駁回案件。

（華爾街日報/Axio）