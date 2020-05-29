轟社交平台偏頗 特朗普簽政令打擊 促檢討免責保障設舉報機制 美媒：意在大選

斥Twitter噤聲保守派 為大選審查

Twitter周二在特朗普兩則指控郵寄投票易出現舞弊的帖文加上標籤，提醒用戶前往附上連結的事實查核網站了解更多資料，網站列明郵寄投票與舞弊有關的說法無根據。特朗普周三隨即在Twitter炮轟社交媒體「窒礙保守派聲音」，形容大型科企「用盡一切力量在2020年總統大選前作審查」，聲言要加強規管網上平台，甚至將之關閉。

消息：將檢視通訊規範法保障範圍

《華盛頓郵報》引述兩名知情人士報道，事件促使特朗普研擬相關行政命令。該行政命令將要求聯邦通訊委員會重新檢視《通訊規範法》第230條的保障範圍，亦期望聯邦貿易委員會處理科企的內容管控政策是否涉政治偏見、違反中立原則的承諾，列明「在珍視表達自由的國家，不容少數網上平台挑選美國人能接觸及傳播的言論」。

路透社取得該行政命令的草稿，顯示該行政命令將求聯邦通訊委員會檢視《通訊規範法》第230條，包括調查社交平台是否涉運用其「具欺騙性」的政策管控用戶內容，以及有關政策是否與其服務條款不相符，並研究有關平台修訂用戶內容的相關行動會否導致該平台喪失230條的保障。此外，白宮數碼辦公室將重新建立供國民舉報網絡審查個案的工具，並將蒐集所得個案轉交司法部及聯邦貿易委員會（FTC）跟進，確認有否違法及發表公開報告。

研重建網絡審查舉報機制

行政命令亦要求司法部長設立包含各州檢察長在內的工作小組，檢視各州禁止網絡平台參與不公及詐騙性行為的法例執行情况，並基於用戶發表內容及與其他用戶的互動予以監察或建立監察名單。

各聯邦部門亦須檢討網絡廣告的開支，確保相關網上平台不涉言論限制，並須在30日內向白宮行政管理及預算辦公室提交報告。路透社指出，白宮去年亦曾流傳一份行政命令草稿，旨在對付「反保守派的偏見」，但未能成事。人權組織美國公民自由聯盟（ACLU）強調，特朗普的行動應受美國憲法第一修正案對言論自由保障的規定所限制。

華郵：標誌白宮對科網最顯著威脅

《華郵》指出，雖然行政命令簽署後如何落實仍屬聯邦機構獨立決定，但事件標誌白宮近年針對科網企業最顯著的威脅，亦令未來網上言論自由如何免受政府干預成疑。

《華爾街日報》指出，在新冠病毒肆虐下，網上拉票佔更重要地位，特朗普很可能藉由對網上平台的攻訐盼有利選情。

（路透社/華盛頓郵報/華爾街日報）