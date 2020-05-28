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2020年5月28日星期四
國際新聞
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泰國首相打流感針
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【明報專訊】泰國政府周二發放照片，顯示首相巴育（前左）穿着背心讓醫護人員為他注射流感疫苗針。截至周三，泰國有3054宗新冠病毒確診個案，57人死亡。
（法新社）
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