國際

國際新聞

泰國首相打流感針

【明報專訊】泰國政府周二發放照片，顯示首相巴育（前左）穿着背心讓醫護人員為他注射流感疫苗針。截至周三，泰國有3054宗新冠病毒確診個案，57人死亡。

（法新社）

上 / 下一篇新聞