YouTube刪批共評論 稱過濾系統錯誤

科技網站The Verge報道，去年10月開始就發現有用戶在部分討論區反映，任何在影片或直播下的留言如含有「五毛」、「共匪」或「支那」等字眼，留言在15秒內就會消失。報道指出，雖然留言有可能是頻道擁有人刪除，但有人試過在自己的影片上測試也發生類似情况，因此懷疑是YouTube設定將特定關鍵字的留言刪除。不過，如果是拼音或英文輸入同義字，有關留言就不受影響。「五毛」一般指相信是收受中國政府每則5毛人民幣價錢在網上發帖文或留言影響輿論的網民，「共匪」則源於國共相爭之時。報道指就算該兩組用字是用在正面方向，如「五毛超棒」或「五毛錢」，都會全部被閃電刪除，速度上相信不是YouTube職員所能做得到，估計是YouTube將這些字眼放入留言過濾清單。

「五毛」「共匪」自動消失

YouTube曾表示，由於疫症大流行導致人力短缺，近幾個月來公司愈來愈依賴評論過濾器為平台內容把關。公司周二回應時強調，過濾器設計是只移除垃圾、仇恨和騷擾留言，經公司小組檢視後，相信今次事件是平台執行系統「發生錯誤」，目前正調查和修復。The Verge質疑，假如問題真的只是出於系統錯誤，而YouTube容許情况發生半年，未免太後知後覺。

Google屢被指向中國「跪低」

YouTube的母公司Google以往被指曾向中國政府「跪低」，包括成立小組研發審查版搜尋引擎以配合內地國家審查，最後計劃中止。除了YouTube審查爭議外，Google近日又刪除了其應用程式商店內數以百萬計關於中國短片程式TikTok的負評，惹起爭議。事緣一名印度網紅最近製作了一段惡搞影片，顯示他用假腐蝕性液體襲擊一名女子。網民對影片大肆鞭韃，雖然TikTok將短片移除，但仍惹來數以百萬計民眾不滿，他們紛紛到Google的Play Store向TikTok給予最低1星評分，令其平均獲4.5星一下子跌至只有1.2星。Google以批評者成立假戶口評分為由，將超過500萬個給出1星的評分刪除。

（The Verge/法新社/BBC）