疫情加劇窮國女性「月經貧窮」

國際培幼會（香港）總幹事蕭美娟去年9月及今年1月先後探訪柬埔寨臘塔納基里省（Ratanakiri）和尼泊爾孫薩里區（Sunsari），了解當地女生面對的問題。由於女生缺乏月經知識令她們產生恐懼，其中柬埔寨15歲女生諾雅（Naut Saki）11歲初次來經，她的母親事前沒解釋何謂月經，後來她在上課時有月經滲漏，最後要穿著染血校服回家。諾雅只能負擔最便宜的衛生巾，但不足應付生理所需，她亦因為害怕被嘲笑，每遇上經期都會逃學。

國際培幼會推廣知識消歧視

尼泊爾信奉印度教的15歲女生斯姆里蒂（Smriti）則表示，要從同學之間才得知何謂月經。在她13歲首次來經時要到鄰居家中隔離11天，其間不可與家中男性接觸、不可接觸水源等；如今每到經期亦要「在家隔離」。

為推廣知識和消除歧視，國際培幼會在柬埔寨臘塔納基里省的部分社區推動學校生殖教育，如派發月經教育小冊子、設立研究室等；在尼泊爾則於25間學校為女生設立月經友善房間，為男女生提供生殖健康資訊及相關培訓，當中有受訓男生會教導女生如何製作衛生巾。女生受到羞辱與男性目光不無關係，蕭美娟稱希望透過讓男生參與其中，使他們明白不應取笑女生。

封城令女性受家暴風險增

發展中國家的女性長期受到歧視與不公對待，去年底開始蔓延全球的新冠病毒肺炎疫情令她們受到的打擊更大。培幼會舉例指社區隔離措施令非洲等發展中國家的女生無法獲得衛生用品，因此要安排派發衛生用品予她們。培幼會又舉例指印度自封城以來，當地家庭暴力熱線的接聽量增加五成，而如果全球持續封城6個月，其所帶來的經濟與社會壓力、行動受限制，會令全球額外3100萬名女性面臨性別暴力威脅。

明報記者 曾永昌