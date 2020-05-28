特朗普Twitter帖文被加事實核查標籤

相關帖文質疑郵寄投票「造馬」

特朗普最近屢狠批部分州份推動郵寄投票，他周二在Twitter發文斥責郵寄投票會導致造假，「郵箱可能被劫、偽造選票，非法打印甚至假冒簽名」，「 這將是一次被操控的選舉」。Twitter其後在相關帖文下，加上感嘆號及藍字標註：「獲得郵寄投票的事實」並附上連結，讀者點擊後，可看到CNN和《華盛頓郵報》等主流傳媒的事實核查頁面，當中指出特朗普的說法沒有事實根據。

特朗普隨即連環反擊，稱Twitter「正干預2020年總統大選」，且所持證據是來自「假新聞傳媒CNN及屬亞馬遜的《華盛頓郵報》」，形容Twitter「完全扼殺言論自由」。特朗普昨又在Twitter威脅道：「共和黨人覺得社交媒體平台完全壓制保守派聲音，我們將嚴加規管或關閉它們。」

審查vs.縱容 Twitter兩難

Twitter過去一直被批評縱容特朗普發布許多虛假信息及利用該平台攻擊他人，被認為已違反Twitter禁止騷擾及欺凌的政策，尤其近日Twitter拒刪除特朗普指控一名主持人涉謀殺的陰謀論，更惹來狠批。特朗普日前在Twitter指控屢批評他的MSNBC主持人斯卡伯勒（Joe Scarborough）與2001年女子克勞修蒂斯（Lori Klausutis）的死有關。當年斯卡伯勒是聯邦眾議員，當時28歲的克勞修蒂斯是其下屬，後者在辦公室心臟病發過世。克勞修蒂斯的丈夫周二致函Twitter總裁多爾西（Jack Dorsey），要求刪除特朗普談及其妻死亡陰謀論的帖文，稱是「可怕謊言」，但Twitter稱有關帖文沒違反公司政策，拒絕移除。

《紐約時報》指出，Twitter陷兩難處境，若刪除特朗普受爭議言論，會惹來保守派政客指控Twitter審查政治觀點或對他有偏見。Twitter今次對特朗普言論加標籤，有用戶亦批評做得不夠，稱標籤上沒有明確指出特朗普的推文包含錯誤信息，又稱警告字眼應用更大的字體。

（華盛頓郵報/紐約時報）