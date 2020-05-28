警察指引「非致命武力」 禁壓氣管

【明報專訊】在今次案件發生的明尼阿波利斯，其實容許警察以「膝跪壓頸」方式制服疑犯，前提是警員接受過訓練，學識如何一邊壓頸一邊不至於向氣管施加直接壓力。據部門政策手冊，「膝跪壓頸」被視為「非致命武力選項」。這次事件令人想起2014年7月紐約黑人加納（Eric Garner）被白人警察以手「鎖頸」致死一案，當時也引發反警暴示威，並是「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動的一大動力。
加納的母親卡爾（Gwen Carr）接受MSNBC訪問，談到弗洛伊德被警察跪頸時呻吟說「我呼吸不到」，直言感到似曾相識，勾起她的痛苦回憶，「這就像反覆重播的夢魘」。
美警去年執勤殺逾千人 24%黑人
加納當年被警員懷疑販賣私煙遭查問，其間警員潘塔萊奧（Daniel Pantaleo）以前臂從後箍頸，過程被途人拍下，可見加納曾艱難吐出「我呼吸不到」11次，潘塔萊奧很遲才放手，最終加納送院後證實不治。
令人驚訝的是，潘塔萊奧直至去年才被革職，而且從未受到檢控。2014年底，美國地方法院大陪審團裁定潘塔萊奧免於刑事起訴，惹來外界譁然，連聯合國也罕有表態稱關注。司法部同樣一直拖延對潘塔萊奧的紀律聆訊調查，直至事發4年後，紐約警方終表明自行調查，並在去年8月將其革職，並剝奪其長俸。
Mapping Police Violence網站指出，美國警察去年執勤時殺死了1099人，黑人佔了24%，幾乎是黑人佔美國總人口比例的兩倍。