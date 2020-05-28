膝跪壓頸拘犯奪命 美4警革職 「我不能呼吸」 黑人男子掙扎5分鐘

死者家人斥4警謀殺 促起訴

事發於明尼阿波利斯（Minneapolis），男死者是名為弗洛伊德（George Floyd）。據網傳的一段閉路電視片段所見，警員先走近弗洛伊德泊在路邊的汽車，車上先後有兩人下車，再有警員把弗洛伊德從車上帶走。雙手被反銬的弗洛伊德最初被帶到路邊坐下，過了一會再被押往對面馬路。另一由民眾拍攝到的片段可見弗洛伊德已臉向下躺地被制服，一名白人警員用膝壓在他的頸，為時最少5分鐘；一名亞裔男警員一直站在旁，但只是監視拍攝的途人。

市長譴責FBI調查 民眾示威抗警暴

弗洛伊德一度表示「不能呼吸……拜託，我不能呼吸」，又稱「不要殺我！」有途人請求警員住手，稱弗洛伊德在流鼻血，但警員不理。其後弗洛伊德失去知覺和疑似失禁，救護車到場將他送院。

當地警方聲明稱，警員當日接報有人使用偽鈔，到場後發現男事主疑似喝醉坐在車內。他被要求下車後反抗，警員最終把他雙手銬上，其後留意到他出現「醫學困難」（medical distress）。警方及後召救護車把他送院，送院後證實不治。當地官員稱確定弗洛伊德死因可能需要最少3周時間。警方表示，事件中沒使用武器，警員身上的攝錄鏡頭片段亦已交予明尼蘇達州刑事偵緝局（BCA）調查。BCA稱FBI已就事件展開聯邦人權調查，BCA亦按警方要求展開調查。弗洛伊德是一間餐廳的護衛，他的僱主稱看到影片時感到難以置信，指警方不應對他使用過分武力。

群情洶湧 拜登發帖批警

事件觸發猛烈迴響。明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）周二在Twitter表示涉事4名警員已被革職，他又發聲明稱：「在美國作為黑人不應等同被判死刑。我們看到一名白人警員用他的膝蓋壓在黑人男子的頸上5分鐘。5分鐘。」他亦向弗洛伊德的家人道歉，稱他不應就此死去。民主黨總統參選人、前副總統拜登亦在Twitter發帖譴責警方。

示威者衝擊警局 催淚彈驅散

數以百計當地民眾周二到涉事路口抗議，有示威者高舉「黑人的命也是命」（Black lives matter），以及「為弗洛伊德討回公道」等標語遊行，有人在警車塗鴉、又衝擊涉事4名警員所屬的警署，有示威者向警員扔水及牛奶瓶，罵他們是豬；警方則向趨近警署的人施放催淚氣體和閃光彈驅散。當地傳媒指有兩人在示威現場附近被開槍打中，警方發言人指其中一人中槍，傷勢沒生命危險，但未知誰人開槍。

（紐約時報/BBC/衛報）