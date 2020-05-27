世衛停試羥氯喹 巴西淡定續用

衛總幹事譚德塞在周一例行記者會上表示，該組織主導的「團結試驗」（Solidarity Trial）臨牀試驗項目已有17國近3500名患者登記參加，其項目比較4種不同藥物或藥物組合治療新冠病毒肺炎的安全性和有效性。但《刺血針》雜誌上周五（22日）發表的一項研究報告顯示，在治療確診者時，不論單獨使用羥氯喹（hydroxychloroquine）及氯喹（chloroquine），還是與結合抗生素一起使用，患者死亡率都更高。譚德塞說，「團結試驗」項目執行小組上周六經討論後，同意對迄今收集的數據作全面分析和評估，以充分了解羥氯喹的利弊，並即時暫停羥氯喹的試驗，其他藥物測試會繼續。世衛官員估計，試驗會暫停一到兩周。

特朗普已停服用

羥氯喹通常用來治療關節炎和瘧疾，但美國總統特朗普等部分公眾人物卻力挺用它來對付新型冠狀病毒。特朗普上周表示自己正服用羥氯喹當預防措施，到最近完成療程才停止。巴西衛生部長上周也建議使用羥氯喹及氯喹來治療確診者。巴西總統博索納羅是羥氯喹的支持者之一，該國衛生部周一表示，雖然世衛停止羥氯喹測試，但「巴西仍然鎮定，不會改變」。

（法新社/中央社）