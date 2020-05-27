抗議英揆顧問不悔改 保守黨官員辭職

「政治火球」燒向約翰遜

48歲的甘明斯作為約翰遜的「政治大腦」，周一獲准在首相府花園召開1小時記者會，反映了約翰遜對他的支持。

甘明斯就其在4月違反居家令爭議，堅持做法「無錯」。他稱開車帶妻兒去到425公里外達勒姆的父母農莊，是為照顧4歲兒子，是「合情合法」；又聲稱開車到城堡是因為病徵影響視力，他駕駛是為了「測試視力」。

首相發言人昨稱，約翰遜對其解釋滿意。

可是蘇格蘭事務政務次官羅斯周二請辭抗議。他在辭職信中表示，甘明斯對政府指引的看法跟大部分國民不同。在野黨政客紛紛表態支持其決定。要求甘明斯免職的保守黨議員已增至30人。保守黨元老、前副首相夏舜霆（Michael Heseltine）認為甘明斯說法「無誠信」，在「損害政府」。

反建制自居 甘明斯今成不平等象徵

英國各大小報章頭版昨幾乎皆聚焦甘明斯「不懊悔」、「無道歉」。英國獨立電視台稱，一向以反建制自居的甘明斯已成了他口中所厭惡的「不平等象徵」。

（路透社/衛報/法新社）