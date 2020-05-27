抗議英揆顧問不悔改 保守黨官員辭職

【明報專訊】英國首相高級顧問甘明斯（Dominic Cummings，圖）違反居家令卻拒絕道歉，連執政保守黨中人都有聲討之聲，蘇格蘭事務政務次官羅斯（Douglas Ross）周二請辭以示抗議，成為首名因此事辭職的官員。英揆約翰遜仍維護甘明斯，對於羅斯辭職僅表遺憾。《紐約時報》指甘明斯堅稱「不感抱歉」的態度，在英國燃點了「政治火球」。英國廣播公司稱，正當約翰遜政府逐步解封之際，甘明斯事件已成為一大干擾及障礙。
「政治火球」燒向約翰遜
48歲的甘明斯作為約翰遜的「政治大腦」，周一獲准在首相府花園召開1小時記者會，反映了約翰遜對他的支持。
甘明斯就其在4月違反居家令爭議，堅持做法「無錯」。他稱開車帶妻兒去到425公里外達勒姆的父母農莊，是為照顧4歲兒子，是「合情合法」；又聲稱開車到城堡是因為病徵影響視力，他駕駛是為了「測試視力」。
首相發言人昨稱，約翰遜對其解釋滿意。
可是蘇格蘭事務政務次官羅斯周二請辭抗議。他在辭職信中表示，甘明斯對政府指引的看法跟大部分國民不同。在野黨政客紛紛表態支持其決定。要求甘明斯免職的保守黨議員已增至30人。保守黨元老、前副首相夏舜霆（Michael Heseltine）認為甘明斯說法「無誠信」，在「損害政府」。
反建制自居 甘明斯今成不平等象徵
英國各大小報章頭版昨幾乎皆聚焦甘明斯「不懊悔」、「無道歉」。英國獨立電視台稱，一向以反建制自居的甘明斯已成了他口中所厭惡的「不平等象徵」。