抗疫變政體之爭 民主體制有力後來居上

中美口水戰 更難找共存方式

中美兩國不停就疫情責任互相指摘，其中中國外交部發言人趙立堅聲稱美軍播毒，更惹來美國輿論嘩然。艾利森說：「中國企圖虛構美軍士兵播毒的說法，以迴避自身早期應對失敗的責任實屬下流（obscene）。」他稱，即使北京全力企圖重撰疫症敘事，也無法掩飾中國有很多地方應受批評的事實，他不點名指反覆吹捧美軍播毒論的趙立堅，一早應該被炒。但艾利森同樣批評特朗普政府，認為以中方早期應對問題作為故事主線，也是逃避現實，企圖迴避自身失敗的責任。

隨着「疫情責任」成為美國大選的中心議題，艾利森擔心，不但令美國人未能集中精力抗疫，更會令本來就要「一榮俱榮、一枯俱枯」的中美兩國更難找到共存方式。

艾利森稱，目前不同證據皆顯示，中國的抗疫行動很成功，但指若專家對第二波和第三波大流行發生的評估正確，抗疫戰仍會持續一段時間，民主制度通常對挑戰醒覺和回應的反應遲緩，但一旦專注起來，回應將極為強大，美國更是表表者。他舉例稱，美國自獨立戰爭去到二戰所參與的大戰，無一不是在打到1/4時段仍處下風，但最終還是反勝，故在更長期的抗疫「戰爭」中，要判美國出局仍言之尚早。

（抗疫新階段）