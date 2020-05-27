澶淵之盟「競爭伙伴關係」可借鑑

當代學術界嘗試從國際宏觀角度理解這段歷史，像旅美政治學者王飛凌在2017年著作《中華秩序：中原、世界帝國與中國力量的本質》中，便將澶淵之盟比喻成中國版「威斯特伐利亞條約」——該條約在西方史學界眼中，堪稱現代國際關係系統的開端。

艾利森則嘗試從經濟互惠帶來和平的角度去理解澶淵之盟。他去年5月接受新加坡《海峽時報》訪問時首先提出這點，同年7月再在《國家利益》撰文再次談及，當時他對澶淵之盟的描述是宋納歲幣於遼，遼則同意把歲幣投資到「宋的經濟、科學和科技發展」。國立臺灣大學政治學系教授張登及質疑其理解或過於簡化，但中國駐美大使崔天凱在文章發表數日後在Twitter轉貼艾利森的帖文，談到自己曾跟艾利森有幾次深入和具建設性的討論，並指「研究另一國的歷史和文化可以協助減少兩國之間的懷疑和不信任，為未來開創新方向」。

白邦瑞：「陷阱論」兩大問題

艾利森提出的「修昔底德陷阱」概念並非人人受落。曾著有《百年馬拉松》的白宮非正式對華事務顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）去年在加拿大多倫多舉行的「芒克辯論會」上，便表明不認同其觀點，理由是該概念認為是美國對中國的非理性恐懼造成戰爭，「但大部分關注中國者都說要避免戰爭。我們要增加中國改革的機會。我跟其他人都沒有放棄有關想法」。

白邦瑞是美國知華派，近年對華態度轉趨強硬。他稱，「修昔底德陷阱」主要有兩大問題：首先戰爭無可避免，其次是認為美國跟西方對華立場是建基於錯誤的情緒。

（抗疫新階段）