不滿特朗普抗疫 長者投向拜登

2016年大選時，佛州逾兩成投票選民為65歲以上，當年特朗普在該州取得的長者票大勝希拉里17個百分點。不過，近月來佛州選情生變。今次新冠病毒席捲全國護老院和長者社區，徹底改變長者的生活，部分人開始質疑特朗普的領導力。在佛州2000多名新冠病毒死者中，八成超過65歲。該州74歲退休人士萊納（Allen Lehner）上屆大選因不滿兩黨候選人，故未有投票，但今屆決定投給拜登。他批評特朗普在國家的衛生和經濟危機中，缺乏領導能力，認為拜登能關懷國家。

美國昆尼皮亞克大學上周發表的全國民調顯示，在65歲以上選民中，拜登支持率領先特朗普達10個百分點。佛州民主黨領袖則表示，迄今未看到特朗普大量流失長者支持，但若拜登能取得上屆投給特朗普的5%至10%長者支持，那麼拜登就有可能勝出。

不滿限聚 特朗普威脅黨大會轉場

另外，特朗普周一（25日）向北卡羅萊納州施壓，威脅若該州不承諾取消社交距離限制，讓共和黨全國代表大會「座無虛席」，共和黨會考慮更改大會舉辦場地，又批評北卡州民主黨州長庫珀仍處於「封鎖情緒中」。共和黨全國代表大會定於8月24日至27日在該州夏洛特市一座體育館舉行。因應疫情，該州至今仍禁止大型活動。庫珀稱，該州衛生官員會與共和黨全國委員會合作，評估在夏洛特舉行黨代表大會的計劃，並強調會按數據和科學保護民眾。

（華盛頓郵報/BBC）

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