「龍飛船」載人升空 美再爭做太空龍頭

近10年首美太空人本土升空

「獵鷹9」預計於本港時間周四清晨4時33分在佛羅里達州的甘迺迪太空中心發射，「龍飛船」其後會在軌道運行約19小時，並作約30分鐘手動飛行測試，約兩小時後與國際太空站對接。太空人會在太空站停留約6至16星期，然後乘龍飛船返回，預計在大西洋降落。

NASA商業載人開發計劃經理萊特斯（Kathy Leuders）周一（25日）預計，周四天氣對發射有利的機率約為40%，SpaceX和NASA仍在監察天氣變化。如有需要可能延後至周六（30日）或周日（31日）發射。

SpaceX出載具 公私合作里程碑

美國自2011年穿梭機計劃結束以來，一直依靠俄羅斯「聯盟」號火箭與載具接載太空人往返，有傳媒估計「旅費」達每人7000萬美元（約5.5億港元）。今次升空為NASA商業載人開發計劃的一部分，亦是載人版「龍飛船」最終試航。NASA期望以企業主導開發太空載具，藉商業競爭降低成本，減少對聯邦資金的依賴。NASA 2010年開始將近地軌道任務外判給私營企業，自己則集中長遠計劃，包括2024年重返月球的目標。此前NASA已分別向波音公司及SpaceX投資逾70億美元（約546億港元）。如今次任務成功，「龍飛船」可望率先獲NASA認證具有長期載人往來國際太空站的營運能力，最快今年內再度接載太空人升空。

NASA署長布里登斯廷（Jim Bridenstine）早前稱，今次升空試驗美國及其他國家前往太空的新方式，對各國均非常重要，但亦警告任務存在風險，如類似1986年「挑戰者」號穿梭機解體事件等致命事故重演，不但會成美國創傷，亦恐令各國太空發展停擺一段長時間。

《華盛頓郵報》分析，特朗普一向強調太空作為軍事重點與發展商業利益的機會，上任以來相關動作頻頻，包括於2017年下令重建解散24年的國家太空委員會，恢復載人航天計劃及推動重返月球，2018年又宣布將建立太空作戰部隊，以確保美國在太空領域的領先地位，今次升空對特朗普政府意義重大。不過這番努力亦受質疑，例如國會對重返月球計劃有保留，上周突然請辭的NASA人類太空飛行計劃主管洛韋羅（Doug Loverro）年初曾警告，NASA對私營航天公司監管「明顯不足」，載人存在風險，促保持警惕。

（華盛頓郵報/華爾街日報/金融時報）