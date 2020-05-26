「偏見宣傳機器」 美駐德大使離任

現年53歲的格雷內爾2018年5月被派駐柏林，今年2月調返華府擔任署理國家情報總監，其大使職務已變得形同「兼職」。美國參議院日前通過任命得州眾議員拉特克利夫（John Ratcliffe）出任國家情報總監，意味格雷內爾快將結束相關代理職務回柏林。

不過他周日通過Twitter回應德美傳媒稱他數周內離職的消息，稱報道是「真的」。特朗普在周日播出的一個訪談節目內，稱格雷內爾是「超級巨星」，讚他為美國所做的事「令人難以置信」。《德國之聲》報道，格雷內爾兩年大使任內積極倡導特朗普的外交政治想法，每每跟德國政界意見相左，沒有結識得到多少柏林建制朋友。

德國政界有人視他為口不擇言、興風作浪之徒，例如他到柏林履新第一天就公開警告德國公司不要與伊朗合作，否則將受制裁。德國政界和社會馬上強烈反對這一次不尋常的公然干預。他還要求德國官員遵循美國的建議，禁止華為參與5G網絡。

（彭博社/金融時報/德國之聲/洛杉磯時報）