緬軍掃蕩若開族 涉戰爭罪 逼供搶掠燒村 聯國專家促調查

若開族（Rakhines，又稱Arakanese）跟緬甸主要族群「緬族」都以信奉佛教為主，但他們長期抱怨遭受中央政府迫害，發展受到壓制。現有人數約4000的武裝游擊隊「若開軍」（Arakan Army），2009年起為爭取更大自治而戰鬥。

政府去年1月下令鎮壓，雙方陷入愈演激烈的血腥內戰，導致若開邦及鄰近的欽邦在1年半間，約15.7萬人流離失所，數以百計人被殺和受傷，包括不少婦孺及一名運送新冠病毒樣本的世界衛生組織司機。

若開邦一批丁瑪村（Tin Ma）村民告訴《衛報》，軍隊於2、3月間到村莊，表面上是尋找「若開軍」游擊隊成員，但肆意騷擾村民和開槍，且曾空襲攻擊。一名婦人說，士兵數次入村，要村民交出太陽能板、電池、雞等所有家當，其後更放火燒村。

士兵3月16日大抓捕男人，一名男村民稱，他們數十人怕被士兵捉走，幾乎整個人浸入河中幾小時躲避，直至嘴唇發紫在水中發抖，「恍如地獄」。他在3月17日離開村莊，有10人一直失蹤。在村民逃走後，士兵在3月22、23日放火燒村。

聯合國報告批軍隊有系統違反人權

聯合國人權高專辦發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）4月指出軍政府與若開軍衝突，牽連若開邦和欽邦多個族裔的平民被殺，房屋被毁，遭濫捕和綁架。

《衛報》報道，3月間便有約300餘屋遇焚。兩邦最少有19宗民居遭戰機、炮彈破壞或燒毁報告。

聯合國緬甸人權特別報告員李亮喜5月離職前撰寫報告，抨擊緬甸軍隊有系統地違反國際人道法和人權最基本的原則，「它對若開邦和欽邦平民的行徑，可能構成戰爭罪行和反人類罪行」。她主張徹查並追究肇事者。

（衛報/法新社/聯合國新聞/外交政策）