焦點人物：騎單車千里載腳傷父返鄉 印度孝女獲賞識

庫馬里因家境貧困，一年前已輟學。她的父親在新德里衛星城市古爾岡（Gurgaon）任三輪車司機，今年1月遇交通意外腳部受傷，幾乎無法走路，在全國封城前，錢已用盡。庫馬里隨後由東北部比哈爾邦（Bihar）的家鄉來到古爾岡照顧父親。印度3月封城後，庫馬里與父親連房租都交不到，房東威脅趕走他們並斷電。在無處容身又沒有交通工具返回家鄉下，庫馬里提出買單車載父親回鄉，起初父親認為她這個想法很瘋狂，因回家的路遠達1200公里（相當於香港至上海的距離），但他最終還是同意。

花8天時間 日踩160公里

本月8日父女倆展開返鄉之路，多天以來糧食短缺，要靠好心人接濟，夜晚則要睡在油站，試過好運碰上一名貨車司機載他們一程，但庫馬里每天仍要踩近160公里路，這並不容易，她載着父親及行李，沿途還遭不明原委的路人嘲笑，說一個大男人要坐在女孩車尾。庫瑪里在酷熱天氣下，用了8天時間載父親回到家鄉。她說，在途中曾向路人借手機向母親報平安，安慰母親不用擔心，「我會把爸爸好好送回家」。

庫馬里獲印度傳媒大讚有勇氣，她的運動天賦更引起印度單車聯會注意，後者邀請她到新德里參與國家隊選拔賽，一旦通過考核，即可成為學員。庫馬里則表示，經過這段艱辛之旅後至今仍然十分疲憊，她希望能夠先完成學業。美國總統特朗普女兒伊萬卡上周五（22日）亦在Twitter稱讚庫馬里這個「耐力與愛心的美麗壯舉」，但惹來網民斥伊萬卡不應美化印度民工的困境。

（紐約時報/印度快報/印度報）

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