約翰遜死撐親信 英媒形容「面臨叛變」

【明報專訊】英國首相約翰遜的首席顧問甘明斯（圖）涉嫌屢次違反居家令但受約翰遜力挺，惹來英國朝野不滿。最少20名保守黨人促辭退甘明斯或要他道歉，有英國傳媒引述內閣官員表明不滿約翰遜的做法，英媒形容約翰遜正面臨叛變。甘明斯昨日召開記者會解釋為何違反居家令，聲稱因為社交網上有針對他的威脅，擔心妻兒在倫敦安全，因此將他們送到達勒姆家。他承認事前沒知會約翰遜，但稱不會考慮辭職。甘明斯又將公眾對其行為的憤怒歸咎傳媒「失實報道」。
屢違居家令 甘明斯辯稱接威脅送走妻兒
甘明斯（Dominic Cummings）在疫情期間被指帶病與妻子從倫敦遠行至400多公里外達勒姆（Durham）的父母家，雖然他聲稱是因為需要有人代為照顧兒子，但傳媒揭發他除了3月底時在達勒姆出現，4月12日他也被發現身處達勒姆50公里外的旅遊點巴納德城堡（Barnard Castle），19日又與妻子在達勒姆散步。他昨辯稱，開車往巴納德城堡是想測試視力。在這之間的4月14日，甘明斯曾出現在唐寧街，這顯示甘明斯多次違反居家令。約翰遜周日在記者會上卻維護甘明斯，說他居家隔離14天，在這期間的行為「負責且合乎規範」。
約翰遜力挺甘明斯惹來黨內外愈來愈多不滿聲音。一名內閣官員向ITV電視台形容對約翰遜的聲明感到震驚，其做法令政府公信力「流血」。《太陽報》引述一名閣員稱，保住甘明斯是懦弱的表現，約翰遜面臨內閣叛變，如果甘明斯堅持不退下，約翰遜未來10個星期都要不停面對逼迫。警方則表示，如甘明斯確實違反居家令仍獲包庇，警方將難以繼續執行居家令。《衛報》稱，達勒姆警方正研究是否採取進一步行動。
（衛報/獨立報/英國太陽報/路透社）
（抗疫新階段）
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