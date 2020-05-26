安倍支持率新低 擬再斥7萬億救市

《日本經濟新聞》報道，政府考慮推出新一輪100萬億日圓的救市方案，當中60萬億日圓（約4.3萬億港元）用於借貸給受疫情影響的政府附屬機構及私人金融機構，另外27萬億日圓（約1.9萬億港元）注資給經營困難的公司，也有補助企業支付租金和薪酬。新方案預料周三獲政府內閣批准，資金由第二輪補充預算案提供，加上政府上月推出的117萬億日圓預算，兩項刺激經濟方案將令政府應對疫情的總開支達日本國內生產總值約40%。

兩方案開支達GDP四成

疫情重挫安倍民望，《朝日新聞》5月23及24日所做的民調顯示，安倍內閣支持率為29%，較上次5月16日及17日所做民調的33%下跌了4個百分點，也是他2012年12月執政以來最低。當中57%受訪者對政府應對疫情手法給予負面評價，只有30%人給予正面評價；在政府應對疫情措施下，48%人對安倍的信任下降，僅5%民眾增加對其信任。東京政治顧問公司山猫綜合研究所總裁三浦瑠麗（Lully Miura）表示：「人們對經濟愈不安，支持安倍的人會愈少。尚未獲財務援助的民眾正在失業，企業正倒閉。」

（路透社/彭博社）

（抗疫新階段）