金正恩再露面 提核遏制力 隔22天官媒再有報道 無提開會日期

這是金正恩繼5月1日主持化肥廠揭幕禮後，事隔22天再傳露面消息，照片顯示金正恩在內的所有與會者都沒在室內會場戴口罩。勞動黨會議上提出建設和發展國家武力，鞏固國家的「核戰爭遏制力」。

會議同時提出修補機構和編制缺點，重整部隊，加快發展自衛國防力量，以消弭外來威脅的軍事能力。

「特金會」破局後首談核武能力

朝鮮2017年11月曾就建設核武能力作過「核戰爭遏制力」類似言論，但朝美韓氣氛緩和時期談判期間幾乎沒有，這是自2019年河內第二次「特金會」破局以來首次。

首爾的北韓學院大學教授梁茂進表示，朝美河內峰會破裂後雖然數度發射導彈，但從未言及「核」，所以朝鮮這次表態令人注目和擔憂。

上周五（22日）美國《華盛頓郵報》引述現任及前任官員報道，國家安全部門有高官倡議核試，有專家擔心會破壞與朝鮮的無核化談判。

導彈開發核心人物獲晉升

儘管金正恩與特朗普開過三次峰會，但兩國的核談判始終停滯不前。韓聯社報道，韓國外交家和朝鮮專家認為須審慎關注其核戰言論，但分析推測朝鮮將主力開發長程導彈與新型武器，而非重新開發核武。

作為導彈開發範疇核心人物的勞動黨中央副委員長兼軍需工業部長李炳哲，在上述會議當選中央軍委副委員長，接替2012年4月當選的崔龍海。有分析認為，這一人事安排體現了朝鮮研製新型戰略武器的決心。另外，軍總參謀長朴正天獲擢升次帥，國家保衛相鄭京擇晉升大將。

（朝中社/韓聯社/Newsis/法新社）