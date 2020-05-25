「大腦」被揭屢違居家令 英揆力挺正直不阿

甘明斯早前解釋，3月底他和妻子都出現感染病徵時，把兒子送給親人照顧是正確做法。他的父母在達勒姆有居所。《觀察家報》和《星期日鏡報》昨引述目擊者報道，稱在4月12日和4月19日都曾在達勒姆附近看到甘明斯。意味甘明斯在4月結束自我隔離和返回倫敦工作後，可能兩度到達勒姆，違反必要行程的規定。首相府昨回應稱有關甘明斯在4月14日回達勒姆的報道不準確，稱不會「浪費時間回應」。

保守黨人加入聲討甘明斯

甘明斯身兼政府「緊急情况科學諮詢小組」成員，組內權威流行病學家弗格森早前被揭在社交距離禁令期間會女友，因而請辭，在野黨轟首相府其身不正。甘明斯上周六表明不會辭職，不過，保守黨議員昨亦加入促他辭職，令約翰遜受壓。甘明斯是脫歐派大腦，深得約翰遜器重，他一向好勇鬥狠、蔑視保守黨建制，也對國會及公務員嗤之以鼻，其作風一直惹保守黨內外不滿。

（BBC/衛報）

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