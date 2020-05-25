巴西原住民死亡率高一倍惹關注

關注者憂原住民種族滅絕危機

APIB追查巴西90萬名原住民的新冠病毒感染、死亡個案，截至周日錄得逾980宗感染和最少125人死亡，高於官方衛生部所記錄的695宗感染與34宗死亡，兩者差別在官方並沒記錄已遷居城鎮的原住民染病個案。換言之，原住民感染新冠病毒的死亡率達12.6％，比全國平均死亡率6.4％約高出一倍。

關注原住民權益團體亦憂慮，自總統博索納羅上台以來非法採礦和伐林活動加劇，令偏遠地區的原住民處於更大威脅之中。社運人士薩爾加多（Sebastiao Salgado）對CNN說：「亞馬遜的原住民沒有抵禦雨林以外病毒的抗體。冠狀病毒傳入原住民領土，是重大危機，可造成種族滅絕。」

路透社報道，亞馬遜雨林的土著村落Tres Unidos為自保，很早謝絕訪客；可是病毒還是經上游連接大城市馬瑙斯（Manaus）的內格羅河（Rio Negro）上的日常活動接觸傳入。村長說，病毒儼如隨風傳播，情况愈來愈糟。該村有35戶約106人。

偏遠村落失守 村長：如隨風傳播

原住民社區普遍缺乏醫療資源、基建，更遑論擁有深切治療病房的醫院。APIB執行協調員圖薩（Dinaman Tuxa）稱，其部落1400人，但沒有醫院，倘要接受深切治療，須開車4.5小時去醫院。全巴西有逾60個原住民社群錄得確診個案，他們通常只能靠船或飛機接送往醫院。

（路透社/CNN/半島電視台）

（抗疫新階段）