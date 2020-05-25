美多州封城鬆綁 專家：地區再爆發難避免

密州髮型師確診 恐傳染91人

疫情未見放緩之下，美國總統特朗普上周六（23日）到華盛頓市郊的高爾夫球俱樂部打高爾夫球，是他自3月8日以來再到高爾夫球俱樂部。抗疫應對協調官員比爾克斯（Deborah Birx）上周五稱像高爾夫球等運動，只要保持社交距離、不碰觸旗杆就可安全地參與。美國有線新聞網絡（CNN）記者指特朗普與他3名伙伴上周六打球時都沒戴口罩，但他獨自駕駛高球車。

餐廳停業 老鼠為覓食「變惡」食同類

新冠疫情亦令鼠患問題更形突出。美國疾控中心（CDC）上周四（21日）指出，由於居家令下餐廳暫停營業或改為外賣，營業額下跌之餘餐廳的垃圾桶亦不再放滿剩菜，令老鼠為覓食變得更具侵略性。《華盛頓郵報》指疫情開始以來，紐約老鼠同類相食和殺掉幼鼠報告，和住宅區的鼠患投訴上升。因家庭食物垃圾增加，芝加哥鼠患報告亦增加。CDC呼籲家庭和商戶蓋好垃圾桶、把鳥及寵物食品放在老鼠難以觸及的地方，及把建築物可讓囓齒動物爬進的小洞封好，亦應遵循既定清潔指引，避免牠們傳播疾病。

（路透社/華盛頓郵報/衛報）

（抗疫新階段）